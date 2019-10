Von der Straße abgekommen

Buchen.Fünf verletzte Personen waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Buchen. Eine 18-Jährige befuhr am Sonntag gegen 20 Uhr mit ihrem Nissan Micra den Gemeindeverbindungsweg von Buchen kommend in Richtung Götzingen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ihr Pkw nach einer Linkskurve rechts aufs Bankett, kam beim Gegensteuern nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die junge Fahrerin und zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall schwer, zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurden die Verletzten auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Insgesamt waren sieben Rettungsfahrzeuge und dreißig Mann der Feuerwehr im Einsatz.

