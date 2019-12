Vom „Schmuckstück“ zur Unternehmerin

Mit der Komödie „Das Schmuckstück“ von Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy setzte sich die Badische Landesbühne in der Stadthalle mit Rollenklischees der Geschlechter auseinander.

Buchen. Die Komödie „Das Schmuckstück“ der französischen Autoren Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy ist die Geschichte einer Frau, die sich von ihrem Mann emanzipiert. Suzanne Pujol ist seit 30 Jahren mit Robert verheiratet, hat zwei Kinder großgezogen und führt den Haushalt. Ihr Mann leitet die Regenschirmfabrik, die Suzannes Vater gegründet hatte. Selbstherrlich geht er nicht nur mit den Mitarbeitern seiner Firma um, sondern auch mit seiner Frau. Als adrettes Heimchen am Herd hat sie sich daran gewöhnt, dass ihr Gatte diverse Affären pflegt, unter anderem mit seiner Sekretärin Nadège. Frauen sind für ihn Objekte der Lust und zur Steigerung des Selbstwertgefühls. „Ich möchte nur, dass du meine Meinung teilst“, sagt er zu Suzanne. „Alles andere ist Zeitverschwendung.“ – „Ich darf nicht denken, ich darf nichts sagen, ich bin nur Dekoration“, stellt sie daraufhin fest.

Welt verändert sich

Als die Beschäftigten der Firma für bessere Arbeitsbedingungen in den Streit treten, geraten die Gewissheiten von Roberts Leben ins Wanken. Er wird von seinen Arbeitnehmern Gefangen genommen und vom kommunistischen Bürgermeister und Abgeordneten Babin befreit. Außerdem muss er sich wegen eines Herzanfalls vorübergehend aus der Geschäftsleitung zurückziehen. Seine Frau legt daraufhin ihre Zurückhaltung ab und übernimmt die Leitung der Firma. Sie bindet ihren Sohn und ihre Tochter in die Firma ein. Dank ihres Führungsstils gelingt ihr, dass ein neuer Geist in das Unternehmen einkehrt. Die Mitarbeiter fühlen sich wohl, und auch der Umsatz steigt. Doch da kommt ihr Mann von seiner Kur zurück und will die Firma wieder übernehmen. Mit einer Intrige schafft er das schließlich auch. Doch aus Suzanne ist längst eine andere Frau geworden. Sie will sich von Robert scheiden lassen und lässt sich als Abgeordnete wählen. Nach 30 Jahren Schmuckstück lebt sie nun ihr eigenes Leben.

Mit ihrer Komödie thematisieren die beiden Autoren nicht nur den Konflikt, der entsteht, wenn der Mann auf die traditionelle Rolle der Frau beharrt und diese sich daraus emanzipiert. Das Stück unterhält dabei auch vorzüglich. Die Dialoge sind oft überspitzt, originell und voller Überraschungen.

Gute Darsteller

Die Darsteller verkörpern die Charaktere auf nahezu perfekte Weise: René Laier den starrsinnigen, selbstherrlichen Robert, Evelyn Nagel die nicht nur in Bezug auf ihre Kleider wandlungsfähige Suzanne und Stefan Holm den charmanten und politisch prinzipientreuen Babin. In die gelungene Inszenierung passt auch die variable Kulissengestaltung. So waren die an einer Garderobiere aufgehängten Regenschirme anfangs schwarz. Als Suzanne das Heft in die Hand nahm, wurden diese durch bunte ausgewechselt. Und nicht nur Suzanne legte ihre eintönige Kleidung ab und präsentierte sich stilbewusst und adrett. Auch ihr Sohn Laurent kam plötzlich flott und farbenfroh daher, und die Sekretärin erhielt eine neue Frisur. So war der Anbruch einer neuen Zeit mit neuen Menschen auch äußerlich sichtbar. Für den Abwechslungsreichtum der Inszenierung sorgte auch eine Drei-Mann-Band sowie Gesangseinlagen der Darsteller.

Mitwirkende: Evelyn Nagel (Suzanne), René Laier (Robert), Stefan Holm (Babin), Cornelia Heilmann (Nadège), Viven Prahl (Joelle), Tim Tegtmeier (Laurent), Mario Fadani (Kontrabass, Gitarre), Oliver Traupp (Piano), Lömsch Lehmann (Tenorsaxophon, Klarinette). Inszenierung: Carsten Ramm.

