Vom Bürgernetzwerk

Buchen.Das Bürgernetzwerk heißt zu folgenden Veranstaltungen willkommen: Mittwoch, 25. September: Führung durch das Eiermann-Magnani-Haus in Hettingen, ein Unkostenbeitrag wird erhoben, Beginn 17 Uhr, Treffpunkt in Hettingen. Mittwoch, 23. Oktober: Vortrag und Diskussion zum Thema „Nachhaltigkeit“, erste Veranstaltung einer dreiteiligen Reihe zum Thema „Plastikmüll“, Beginn 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Donnerstag, 14. November: Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung des Bürgernetzwerks, Beginn 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Donnerstag, 19. September: Kinomobil am Nachmittag/“Unheimlich perfekte Freunde“, Abend/“Der Fall Collini“. Dienstag, 12., und Montag, 18. November: Veranstaltungen mit dem VRN zum Thema „Mobilität älterer Menschen“ in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus. Zur Eröffnung des Mehrgenerationenhauses schenkte das Bürgernetzwerk eine neue Tischtennisplatte zur allgemeinen Nutzung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019