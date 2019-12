Viertes Türchen wird geöffnet

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1205 Euro gibt es im vierten Türchen des Lions-Advents-Glückskalenders. Darin verborgen zehn Gutscheine über je 30 Euro gespendet von der Sonnen-Apotheke in Buchen mit den Nummern 2494, 6739, 7860, 7900, 3778, 5437,3327, 7957, 4732, 2008. Von Art of Lines Cosmetics kommen vier Gutscheine im Wert von je 50 Euro verteilt auf die Nummern 4915, 6301, 6672, 4792. Über einen Bademantel im Wert von 80 Euro gespendet von Schönit Heizung Sanitär darf sich der Besitzer der Nummer 1869 freuen. Zweimal Bargeld in Höhe von 100 Euro für die Nummern 3699, 3398 gibt es von C6 Composite Tooling in Buchen. Drei Taxigutscheine im Wert von je 25 Euro können die Besitzer der Nummern 2254, 5860, 3732 bei Taxi Renate Westerberg einlösen. Drei Schlemmerfrühstücke im Wert von je 25 Euro mit den Nummern 5167, 3457, 4276 können bei Baker‘s World Bistro eingelöst werden. Drei Verzehrgutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 7326, 5824, 7036 hat das Ristorante Paganini hinterlegt. Vom Schuhhaus und Schuhwerk Haag kommen zwei Gutscheine im Wert von je 25 Euro mit den Nummern 3856, 7946. Ringfoto Bernhard beteiligt sich mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 4839, 3254. In der Metzgerei Wolfgang Hauk können zwei Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro mit den Nummern 5136, 4030 eingelöst werden. Mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich die Cafe-Conditorei Wittemann verteilt auf die Nummern 4661, 3144. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019