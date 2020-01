Vierfaches Babyglück zum Jahresbeginn

Alle Hände voll zu tun hatten Ärzte, Hebammen und Kinderkrankenschwestern am Neujahrstag in der Geburtshilfestation in Buchen: Gleich vier Kinder wurden am 1. Januar geboren.

Buchen. Nach einem relativ ruhigen Silvestertag – es wurde „nur“ ein Kind geboren – ging es am Neujahrstag richtig rund: Um 3.16 Uhr erblickte Max das Licht der Welt, zwei Minuten später folgte seine

...