Vierbeiner-Zweibeiner-Duos schlugen sich erfolgreich

Bödigheim/Buchen.In enger Zusammenarbeit mit dem Verein für Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Buchen-Bödigheim veranstaltete die Feuerwehr Buchen eine Rettungshundeeinsatzprüfung mit insgesamt neun Teilnehmern.

Auf dem Übungsgelände der Ortsgruppe Buchen-Bödigheim auf dem Eckbuckel musste man zusammen mit seinem Vierbeiner sein Können unter Beweis stellen. Dabei ging es um die Gehorsamsarbeit und Gewandtheit des Hundes sowie seine Effizienz bei der Suche nach vermissten Personen im Wald.

Der Prüfungsleiter Bernd Schäfer sowie Sigrid Meixner und Henrik Kreuter (beide Leiter der Rettungshundestaffel der FFW Buchen) hatten die Überprüfung vorbereitet und Prüfungsrichter Andreas Quint vom Deutschen Feuerwehrverband aus Berlin nahm die Gebrauchshundefähigkeit der Tiere im Führungssystem „Führen und Leiten im Einsatz“ sowie die Geschicklichkeit und Gewandtheit mit Hilfe verschiedener Arbeitsgeräte ab.

Im Einsatzgeschehen der Feuerwehren sind – auch im speziellen Fachbereich der Rettungshundearbeit – zahlreiche Bestimmungen einzuhalten. Daher müssen die Feuerwehrleute neben der Fachausbildung der Rettungshundearbeit auch die Anforderungen des allgemeinen Feuerwehrdienstes erfüllen und die Bestimmungen aus den Unfallverhütungsvorschriften beachten. Rettungshunde in der Feuerwehr werden zum Beispiel bei Katastrophen oder bei Such- und Rettungsarbeiten nach Gebäudeeinstürzen, Lawinenunglücken und vermissten Personen eingesetzt.

20 Minuten Zeit

Bei der Einsatztauglichkeit für Suchaufgaben nach vermissten Personen werden die Trupps in einem Waldgebiet geprüft. Für die Rettungshunde der Feuerwehren gibt es Einsatzprüfungen nach bundeseinheitlichen Mindeststandards. Das Bestehen der Einsatzprüfungen gilt als Nachweis der Einsatzbefähigung. In einer Fläche von circa 30 000 Quadratmetern Waldgebiet müssen zwei bis drei Personen innerhalb von 20 Minuten Einsatzzeit gesucht werden. Zusammengefasst hatten sich neun Einsatztrupps zur Prüfung gestellt und sich dabei überdurchschnittlich gut geschlagen. Besonders auffällig war für Prüfungsrichter Quint die Lauffreude der Hunde im zugewiesenen Waldgebiet, die fast mühelose Beweglichkeit in dem doch sehr schwierigen Gelände sowie der permanente Arbeitswille der Vierbeiner über die Dauer der Einsatztätigkeit.

Auch das dauerhafte, anhaltende Bellen der Hunde an einem Fundort einer vermissten Person wurde sehr positiv bewertet. Danach konnten die Hundeführer die notwendigen Folgemaßnahmen, beispielsweise lebensrettende Sofortmaßnahmen oder die Bergung etwaiger Verletzter, einleiten. Die Einsatzprüfung erfolgreich absolviert haben Henrik Kreuter mit Easy of Blue Berry Hill und Vicky vom Reichertshof Sigrid Meixner mit Caja vom Reichertshof, Ute Reiche mit Wibke vom Büren und Joanna von der Notburgahöhle, Adrian Kaufmann mit Eddy, Bernd Jöst mit Tiara von der Urbecke, Michael Kollbach mit Gismo vom Reichertshof sowie Uwe Gungl mit Athos.

Die RH 2-Prüfung in der Fährte legte Otto Kattisch mit Enamorado vom Reichertshof mit 286 Punkten und der Note Vorzüglich ab.

Die Verkehrssichere Begleithundeprüfung legten Andrea Knecht mit Schico, Yvonne Weinlein mit Jela vom Reichertshof, Werner Schmieg mit Udana von den Falken , Gaby Haas mit Kassandra vom Reichertshof ab.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019