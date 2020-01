Vielfältiges Angebot zum Semesterstart

Neues Jahr, neue Kurse, neues Wissen – das Frühjahrsprogramm der Volkshochschule Buchen ist da und es ist gespickt mit jeder Menge Neuheiten.

Buchen. Von Bonn, über Dresden, Amsterdam, das Burgenland, bis in die Pfalz sind die Ziele der Studienreisen abermals vielfältig gewählt. Wer lieber auf das Kofferpacken verzichtet, kann sich am „Abend in der Welt des J. R. R. Tolkien“ auf eine Phantasiereise durch drei besondere Wälder aus den Erzählungen „Herr der Ringe“, „Hobbit“ und dem „Silmarillion“ begeben.

Ein gänzlich anderes, aber nicht weniger neues Programmthema beleuchtet der Workshop „WaageMut“ für Jugendliche ab 14 Jahren. Auf der Basis eines fundierten Wissens über Frau und Mann, soll dieser Kurs helfen, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Außerdem vermittelt er Informationen über Sexualität und Beziehung. Für Eltern bietet die VHS im Vorfeld einen gebührenfreien Infoabend an. Dieser gibt Einblicke in die Inhalte des Workshops sowie Antworten auf die Frage, „wie spreche ich mit meinem Kind über Sexualität, Verhütung und Beziehung?“.

Künstlerische Aktivitäten

Bunt wird es in der „kleinen Malschule“ für Kinder und im „Kreativmalkurs“ für Teenager. „Hierbei geht es um die Intention, die künstlerischen Aktivitäten von jungen Menschen aufzugreifen und sie darin zu unterstützen“, erklärt Kunstlehrerin Olga Kling, die als frische VHS-Dozentin die Außenstelle in Seckach bereichern wird. Auch kreativ, aber gleichzeitig umweltschonend geht es mit dem Seminar „Nachhaltiges Häkeln“ weiter. Diese Technik eignet sich hervorragend zum Herstellen mehrmals verwendbarer Produkte, wie Obstbeuteln oder Einkaufstaschen.

Neuer Kurs, altbewährtes Übungssystem für Körper und Seele: In Seckach und Walldürn-Gerolzahn geht erstmals „Hatha-Yoga“ an den Start. Ziel ist es, die Gedanken und Gefühle zur Ruhe zu bringen, um Gesundheit und Gelassenheit zu erlangen. Wer gerne die heilenden Klänge der Sechs-Laute-Methode kennenlernen möchte, kann sich zur „Einführung in Qigong Yangsheng“ anmelden. Die Atem- und Biografielehrerin Brigitte Miebach bietet mit ihrer „Atem-Pause“ einen biografisch begleiteten Tag mit Atemübungen an, der ebenfalls neu im Programm ist. Sie sagt, „das Eintauchen in die eigene Biografie kann helfen, von alten Gewohnheiten befreit zu werden und neue Ziele im Leben zu finden“. Wessen Ziel es ist, seine Deutschkenntnisse durch das freie Sprechen zu verbessern, der sollte das „Café international“ besuchen – jeder ist willkommen. Hier trifft man auf andere Deutschlernende der VHS. Es wird unter Anleitung eines erfahrenen Dozenten über aktuelle Themen diskutiert und dabei das Sprechen geübt.

Mit „Chinesisch 2. Semester“ und „Arabisch 6. Semester“ hat die VHS auch wieder exotischere Sprachangebote im Repertoire. Die Dozenten freuen sich hier jederzeit über Quereinsteiger. Doch nicht jeder, der eine neue Sprache lernen will oder vorhandene Kenntnisse erweitern möchte, weiß, welcher Kurs der richtige für ihn ist. Deshalb findet ein kostenfreier Infoabend mit unverbindlicher Beratung am 19. Februar von 18 bis 19 Uhr im VHS-Haus 2 in Buchen statt.

Der berufliche Bereich offeriert mit „Xpert-Business“ Online-Kurse mit Durchführungsgarantie. Xpert-Business ist ein Kurs- und Zertifikatssystem zur Betriebswirtschaft, das auf einem bundeseinheitlichen Gesamtkonzept für den kaufmännischen Bereich basiert und vom Einstieg bis zum Profi-Niveau reicht. Weitere Infos unter: www.xpert-business.eu.

Kunst am Bildschirm ermöglichen spezielle Grafikbearbeitungsprogramme; eines davon ist das kostenfreie Produkt GIMP. „Binnen kurzer Zeit sind auch Anfänger in der Lage, eigene Ideen kreativ umzusetzen, Colorationen sowie raffinierte Bildmontagen zu erstellen“, ist sich Dozent Jörg Hahn sicher. Auch Internet- und Smartphone-Anfänger finden im neuen Semester jede Menge Einsteigerkurse.

Informationen zu Anmeldungen, Geschenk-Gutscheinen und Kursen sowie das neue Programm gibt es unter www.vhs-buchen.de oder natürlich in der Zentrale vor Ort. Das kostenlose Programm zum Mitnehmen liegt ab sofort in Rathäusern, Banken, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus.

Kurse in den Ferien

Die VHS hat im Rahmen der Reihe „junge vhs“ ein vielfältiges Angebot für Schüler zusammengestellt: In den Osterferien findet der Kurs „Grammar-Refresher“ für die Jahrgangsstufen fünf bis zehn aller Schularten statt. Ebenfalls in den Osterferien starten „Top-fit in das Mathematik-Abitur 2020“ und „Mathematik für die Realschulabschlussprüfung 2020“.

Neben dem Lernen braucht es jedoch auch Zeit für Kreativität. „T-Shirt nähen für Teens in den Osterferien“ eröffnet auch Jugendlichen ohne Näherfahrung, die Möglichkeit zur Herstellung des eigenen Oberteils.

Mit einem „Nähkurs für Teens in den Pfingstferien“ geht es weiter. „Graffiti und 3D zeichnen“ können Kinder in den Sommerferien in der „jungen vhs“ lernen. ssk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020