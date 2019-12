Viele Preise warten

Buchen.Preise im Gesamtwert von 1255 Euro liegen im dritten Türchen des Lions-Advents-Glückkalenders.

Darin hat Blicklokal Buchen zehn Karten für den Main-Tauber-Weihnachtszirkus für jeweils zwei Personen im Gesamtwert von 680 Euro eingelegt, verteilt auf die Nummern 3434, 7113, 2459, 5440, 2455, 6757, 2296, 6580, 4055, 2096. Von Sonjas Nähwelt kommen zwei Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 2527, 1681. 50 Euro Bargeld mit der Nummer 5445 hat Elektro Kehl in Hainstadt eingelegt. Zwei Gutscheine im Wert von je 25 Euro und den Nummern 7853, 2687 können bei Zweirad Kreis in Walldürn eingelöst werden.

Drei Verzehrgutscheine über je 25 Euro kommen von der Taverne Altes Wasserwerk in Walldürn mit den Nummern 6187, 1374, 5543. Das Architekturbüro Klaus Narloch in Walldürn hat ebenfalls drei Verzehrgutscheine im Wert von je 25 Euro für das Alte Wasserwerk eingelegt, verteilt auf die Nummern 2188, 3920, 4387. Von der Firma Karl Fertig Holzbau gibt es für den Inhaber der Nummer 3259 Bargeld in Höhe von 75 Euro.

Zwei Schwarzwälder Kirsch Torten im Wert von je 25 Euro und den Nummern 3692, 7693 können bei der Bäckerei Breunig in Hainstadt eingelöst werden. Von der Metzgerei Link kommen zwei Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 5508, 1383.

Zwei Gutscheine im Wert von je 25 Euro hat das Wollstüble Pilster in Walldürn mit den Nummern 1075, 3733 eingelegt. Von Palare Stefanie Thiele in Buchen gibt es 75 Euro Bargeld für die Nummer 6457.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2019