Die Narren sind mit einem friedlichen Schmutzigen Donnerstag in die heiße Phase der Fastnacht gestartet. Gastronomen, Taxifahrer und die FG „Narrhalla“ zogen eine positive Bilanz über die Freinacht.

Buchen. „Narrhalla-Vorsitzender“ Herbert Schwing ist rundum zufrieden mit dem Schmutzigen Donnerstag in Buchen. „Viele Leute haben friedlich gefeiert“, stellte er fest. Noch morgens um halb vier seien viele Menschen auf den Buchener Straßen unterwegs gewesen. Auch im Narrennescht habe es keine Delikte gegeben. „Alles, was verloren ging, wurde noch in derselben Nacht abgeholt. Ihm seien keine Diebstähle gemeldet worden. Auch zur Ausgrabung am Donnerstagabend äußerte Schwing sich. Er freute sich über einen „sehr guten Besuch“. „Schwanen“-Wirt Simon Schäfer kehrte am Freitagmorgen um halb sechs seine Gasträume aus, bevor er gegen 6 Uhr erschöpft ins Bett fiel. „Es waren wieder viele Leute da. Jeder war gut drauf“, resümierte er. Kein Gast habe sich übergeben, die sanitären Anlagen hätten immer manierlich ausgesehen.

Auch Christian Reinhard von Gasthaus „Zum Reichsadler“ freute sich über einen schwungvollen Schmutzigen Donnerstag. Gegen 2 Uhr in der Früh schloss er seine Gaststättentür zu. „Bei uns war wieder viel los“, sagte er. Üblicherweise werde es ab Mitternacht in seinem Restaurant ruhiger.

Lukas Gauer zählte mehr Gäste in seinem Lokal als im vergangenen Jahr. „Wir hatten hier eine Super-Stimmung sowie junges und älteres Publikum.“ Gegen 7 Uhr verließen die letzten Gäste das Gasthaus. Gauer kehrte nach einem kurzen aber erquickenden Schlaf um 10 Uhr zurück. „Faschenacht ist anstrengend, macht aber Riesenspaß.“ Beim Hotel „Prinz Carl“ war telefonisch nur der Anrufbeantworter erreichbar: „Buchen feiert Faschenacht und wir feiern mit“.

Dorothea Kistner vom gleichnamigen Taxiunternehmen fuhr in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit nicht mehr selbst Taxi, sondern blieb im Büro. Sie freute sich über ein hohes Kundenaufkommen und friedliche, zufriedene Fahrgäste. Zwei Telefonistinnen taten in dieser Nacht Dienst, außerdem waren zehn Fahrzeuge unterwegs. Bei mildem Wetter konnte man die Fahrgäste zügig in ihre Bestimmungsorte transportieren. Sie meldete keine besonderen Vorkommnisse. Ähnlich äußerte sich ihre Kollegin Renate Westerberg: „Alles war gut und ruhig. Es war angenehm wie im vergangenen Jahr.“ Ihr Unternehmen setzte im Schmutzigen Donnerstag zwölf Fahrzeuge ein.

Auch Daniel Schwab von „Schwabi Tours“ zog ein positives Fazit. Er schätzt, dass ähnlich viele Leute unterwegs waren wie im vergangenen Jahr. Seine drei Busse mit jeweils 80 bis 90 Sitzplätzen waren in der Zeit von 19.30 bis 6 Uhr im Einsatz. „Es gab keinen Stress in den Bussen“, sagte er. Seiner Einschätzung nach hat der Anteil an älteren Fahrgästen zugenommen. Ein Drittel von diesen sei über 40 Jahre alt gewesen.

Vergleichsweise ruhig blieb es auch aus polizeilicher Sicht bei der Fastnachtsfeier am Schmutzigen Donnerstag in Buchen. Obwohl sich in Buchen mehrere tausend Närrinnen und Narren zusammengefunden hatten, musste die Polizei selten tätig werden. Zwei Auseinandersetzungen mussten geschlichtet werden, außerdem musste eine Person, die andere Veranstaltungsgäste belästigte, beruhigt werden. Bei einem Streit war ein 26-jähriger Beteiligter derart betrunken, dass er von Bekannten nach Hause gebracht werden musste. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Außerdem muss ein Veranstaltungsgast mit einer Anzeige rechnen, da er in der Öffentlichkeit uriniert hatte. Darüber hinaus wurden bei den Beamten zwei Fundsachen abgegeben sowie je eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Ruhestörung erstattet. Die Buchstaben XSTR sprühten bislang Unbekannte am Donnerstag gegen 23.15 Uhr mit grauer Farbe an eine Hausfassade in der Marktstraße in Buchen. Der Vorfall wurde der Polizei von einem Zeugen gemeldet. Ein sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Wer die Tat gesehen hat oder Hinweise auf den Flüchtenden geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Buchener Polizeirevier melden.

Insgesamt ist die Polizei aber mit dem Veranstaltungsverlauf am Schmutzigen Donnerstag zufrieden. Eigens wegen der Fastnachtsveranstaltungen, die es auch an anderen Orten gab, waren mehr Einsatzkräfte im Dienst, um im Bedarfsfall schnell einschreiten zu können. mb/pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020