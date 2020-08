Viele Fragen an die Bewerber

Buchen.Der Ortsverein der SPD Buchen traf sich im „Prinz Carl“ in Buchen zu einer Mitgliederversammlung. Im Mittelpunkt stand vor allem die Vorstellungsrunde der Bewerber für die Landtagswahl.

Aufgrund der Corona-Verordnung wurde die Anzahl der Teilnehmer auf 20 Personen beschränkt. Es hatten sich so viele Mitglieder und Interessenten angemeldet, dass manche auf eine Warteliste gesetzt werden mussten und nicht alle teilnehmen konnten.

Dies und auch die ausführlichen Diskussionsrunden zeigten, dass der Bedarf nach Antworten der Bewerber für die Landtagswahl groß war.

Besonders erfreulich war für die SPD-Mitglieder, dass sich mit Dorothee Schlegel, Marc Baumhardt und Frank Heuß gleich drei Interessenten für die Erstkandidatur bewerben und dass sie sich an diesem Abend allen Fragen der Mitglieder stellten.

Für die Zweitkandidatur bewerben sich Leon Köpfle und Markus Dosch.

Kreisvorstandswahl war Thema

Weiter wurde die anstehende Wahl des Kreisvorstands thematisiert. Da Jürgen Graner nach über 18 Jahren als Kreisvorsitzender nicht mehr antritt, muss eine neue Spitze gewählt werden.

Doppelspitze soll künftig führen

Bei der Kreismitgliederversammlung wird eine Satzungsänderung vorgeschlagen werden, sodass eine Doppelspitze eingeführt werden kann. Dorothee Schlegel und Michael Deuser haben sich dafür beworben. Für die Wahl als Stellvertreter treten Leon Köpfle und Markus Dosch an.

Auch einige Bewerbungen für die Posten der Beisitzer sind bereits eingegangen, dennoch können weitere Namen vorgeschlagen werden. Burkhard Münch warb in der Versammlung dafür, dass vor allem noch Personen aus dem Ortsverein Buchen vorgeschlagen werden sollten.

Die Kandidaten für die Landtagswahl, der Kreisvorstand und auch die Delegierten für den Landesparteitag werden am Samstag, 29. August, in der „Alten Mälzerei“ in Mosbach gewählt. Dazu können sich alle Mitglieder der SPD im Kreis noch anmelden. Markus Dosch als Vorsitzender des Ortsvereins Buchen würde es begrüßen, wenn viele Mitglieder aus dem eigenen Ortsverein anwesend wären.

Ebenso hatte man auch die Bundestagswahl bei der Versammlung auf dem Schirm. Hier wurde der aktuelle Stand der Bewerbungen bekannt gegeben. Bisher sei noch alles offen, da die Findungskommission aus dem Neckar-Odenwald- und dem Main-Tauber-Kreis noch nach möglichen Kandidaten suche. Gerne könnten sich noch Interessenten melden oder dem Kreisvorstand oder der Findungskommission Personen vorschlagen.

Berichte aus den Gremien

Zum Abschluss gab es noch Informationen aus dem Kreistag und aus dem Gemeinderat. Dorothee Schlegel berichtet kurz über den thematischen Schwerpunkt im Kreistag, die Neckar-Odenwald-Kliniken.

Markus Dosch fasste kurz die Themenschwerpunkte der Fraktion im Gemeinderat zusammen. Das Grünflächen- und Baumkataster werde von der Stadt in digitaler Form umgesetzt.

Beim Thema Integrationsstellen arbeite die Fraktion daran, dass es eine langfristige Perspektive gebe. Ebenfalls wurde die Fraktion aktiv und wird demnächst einen Antrag zur Erstellung eines Radwegekonzept stellen. do

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.08.2020