Viele abwechslungsreiche Angebote für Kinder

Buchen.Trotz Corona-Pandemie und damit verbundener Einschränkungen hat die Stadt Buchen auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsvolles Ferienprogramm auf die Beine gestellt:

Höhlenführung für Kinder: Kindgerechte Führungen durch die Eberstadter Tropfsteinhöhle werden jeweils mittwochs um 16.30 und 16.45 Uhr angeboten: 5., 12. 19. und 26. August sowie 2. und 9. September. Anmeldung im Verkehrsamt, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.

Führungen durch die historische Innenstadt: Treffpunkt an der Mariensäule vor dem Verkehrsamt. 7. August, 10.30 Uhr, mit Anke Kemmerer; 14. August, 17 Uhr, mit Susanne Dambach; 21. August, 18.30 Uhr, Abendspaziergang mit Annemarie Kaiser – „Blick in die Vergangenheit, Erinnerungen an ehemalige Buchener Geschäfte“; 1. September, 10.30 Uhr, mit Gerhard Wißmann; 11. September, 18 Uhr, mit Stadtarchivar Tobias Kohler – „Von Bierbrauern und Schankgerechtigkeiten, historische Gaststätten-Führung“. Anmeldung im Verkehrsamt, Tel. 2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.

Kinder-Stadtführungen: 4. August, 11 Uhr, mit Susanne Dambach; 8. September, 15 Uhr, mit Susanne Dambach. Auf Augenhöhe mit den Kindern durch die historische Buchener Innenstadt und auf den Stadtturm. Treffpunkt: Mariensäule. Anmeldung im Verkehrsamt, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.

Graffiti und 3D-Zeichnen: 4. August von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr mit Kerstin Lohse, für Kinder von 9 bis 12 Jahre. Ort: VHS-Haus 1, Kellereistraße 48. Anmeldung und Informationen bei der VHS, Telefon 06281/557930, E-Mail: info@vhs-buchen.de.

„Pop-Art“-Zeichenkurs: 6. August von 10 bis 13 Uhr mit Kerstin Lohse, für Kinder von neun bis zwölf Jahren. Ort: VHS-Haus 1, Kellereistraße 48. Anmeldung und Informationen bei der VHS, Telefon 06281/557930, E-Mail: info@vhs-buchen.de.

Kreatives Arbeiten mit den Basteltanten: 7. August von 15 bis 18 Uhr im Garten des Mehrgenerationenhauses, für Schulkinder. Zusammen mit den Basteltanten rund um Nadine Sattler verschönern die Teilnehmer den Unterstand und die Laube. Zum Abschluss wird wahrscheinlich noch gegrillt. Mitzubringen: Getränk, Arbeitskleidung und Mund-Nasen-Maske. Anmeldung und Informationen: Mehrgenerationenhaus, Telefon 0160/97986048, E-Mail: scheuerer@mehrgenerationenhausbuchen.de.

Geologie erleben und erforschen: 11. August, 16.30 Uhr, Führung an und in der Eberstadter Tropfsteinhöhle mit Geopark-vor-Ort-Begleiter Zacharias Müller. Anmeldung in der Tourist-Information, Telefon 06281/2780.

Märchenzelt am Alten Rathaus: Erzählnachmittag mit Caroline Semma am 8. und 22. August sowie am 5. September jeweils um 16 Uhr, für Kinder ab drei Jahren. Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de oder per SMS oder Whatsapp an 0176/32207270.

„Line Dance“: 5., 12., 19. und 26. August jeweils von 10 bis 10.45 Uhr (Gruppe 1) und von 11 bis 11.45 Uhr (Gruppe 2), für Kinder ab acht Jahren. Mitzubringen: Getränk und Mund-Nasen-Maske. Anmeldung und Informationen im Mehrgenerationenhaus, Telefon 0160/97986048, E-Mail: scheuerer@mehrgenerationenhausbuchen.de.

Kreatives Gestalten mit Speckstein: 6. und 25. August von 9 bis 12 Uhr sowie am 3. und 7. September von 14 bis 17 Uhr, für Kinder ab sieben Jahren. Mitzubringen: Getränk, Arbeitskleidung und Mund-Nasen-Maske. Anmeldung und Informationen im Mehrgenerationenhaus, Telefon 0160/97986048, E-Mail: scheuerer@mehrgenerationenhaus-buchen.de.

Waldwanderung: 14. und 21. August von 15 bis 18 Uhr, mit Otto Hemberger, Oberförster im Ruhestand. Kinder (nur mit Begleitperson) entdecken die Pflanzen und Tiere des Waldes. Treffpunkt ist am Mehrgenerationenhaus, von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt der Waldwanderung. Mitzubringen: Getränk und Mund-Nasen-Maske. Anmeldung und Informationen im Mehrgenerationenhaus, Telefon 0160/97986048, E-Mail: scheuerer@mehrgenerationenhausbuchen.de.

Wildpflanzenführung: 15. und 29. August um 16 Uhr, mit Caroline Semma. Mitzubringen: eine Sitzunterlage und ein Buch zur Kräuterpresse. Auf festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung ist zu achten. Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de oder per SMS oder Whatsapp an 0176/32207270.

Biene Maja und Willi im Mühltal: 17. August um 16 Uhr Entdeckungstour für kleine Bienenforscher. Zum Abschluss werden Insektenhotels oder Vogelhäuser gebaut. Dauer: zwei bis drei Stunden. Treffpunkt: Parkplatz am Waldschwimmbad, Kleiderordnung: lange Hose. Zielgruppe: Kinder mit ihren Familien. Anmeldung beim Verkehrsamt, per Telefon unter 06281/2780 oder per E-Mail an info@verkehrsamt-buchen.de.

Spiel und Spaß für die ganze Familie: 21. August um 16 Uhr beim Wanderheim des Odenwaldklubs. Zum Wikinger-Schach sind Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die Spaß am Spiel haben, willkommen. Anschließend gemütliches Beisammensein mit Bewirtung. Anmeldung beim Verkehrsamt, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.

Erlebnistag bei der Schützengesellschaft: 27. August ab 10 Uhr am Schützenhaus am Arnberg. Spiel und Spaß für Kinder ab zwölf Jahren. Getränke und Verpflegung werden gestellt. Anmeldung beim Verkehrsamt, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.

Erlebnistag bei der Feuerwehr: 29. August von 14 bis 17 Uhr. Die Jugendfeuerwehr Buchen lädt ein zum Spielen und Entdecken in der Feuerwache. Es steht auch eine Fahrt im Feuerwehrauto auf dem Programm. Für Kinder und Jugendliche von vier bis zwölf Jahren (Kindergartenkinder nur in Begleitung von mindestens einem Elternteil). Anmeldung beim Verkehrsamt, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.

Ein Blick in die „Kraterlöcher“: 29. August um 14 Uhr, Suche nach riesigen Löchern im Erdboden. Bei dieser Dolinenwanderung erzählt Geoparkführer Siegfried Kuhn spannende Sagen und Geschichten. Start und Ziel ist am Wanderparkplatz am Forsthaus in Hettingen. Dauer: etwa zwei Stunden. Auf festes Schuhwerk achten. Anmeldung beim Verkehrsamt, unter Telefon 06281/2780 oder per E-Mail an info@verkehrsamt-buchen.de.

Erlebnistag beim Pfadfinderbund Süd: 8. September von 16 bis 18 am Pfadfinderheim (Zum kleinen Roth 17), für Kinder ab zehn Jahren. Thema ist in diesem Jahr Parcours-Lauf. Anmeldung beim Verkehrsamt, Telefon 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de.

Schnitzeljagd in der Innenstadt: Mitarbeiterinnen des Verkehrsamts verstecken zehn „Huddelbätze“. Die Aufgabe für die Kinder: „Macht euch in den Sommerferien auf die Suche nach ihnen und nehmt als Beweis ein Selfie mit jedem ,Huddelbätz’ auf oder notiert den Ort, an dem ihr ihn gefunden habt. Klebt die Bilder in die Kästchen auf der Rückseite ein oder schreibt die Orte auf. Gebt den ausgefüllten Zettel bis 11. September im Rathaus oder in der Tourist- Information ab.“

Unter allen vollständigen richtigen Einsendungen werden Preise verlost. Die ersten zehn Kinder, die die vollständig ausgefüllte Karte persönlich in der Tourist-Information abgeben, erhalten eine kleine Überraschung.

