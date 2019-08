Viel Lob für Heike Janson und Irmgard Frank

Buchen.Beim jährlichen Gedanken-und Erfahrungsaustauch aller Übungs-und Kursleiterinnen im DRK-Kreisverband Buchen wurde Rückblick auf zehn Jahre DRK-Familienbildung gehalten und sich bei der Kurs- und Teamleiterin Heike Janson bedankt.

Heike Janson begann im Frühjahr 2009 mit ihren Zusatzausbildungen beim DRK Buchen unter anderem im Bereich Elba (Eltern-und Baby‘s im ersten Lebensjahr) und SpieKo (Spiel-und Kontaktgruppe für ein bis dreijährige). Der erste Kursraum wurde an der Rettungswache in Hardheim eingerichtet. Mit viel Eigeninitiative der Kursleiterin und voller Enthusiasmus entstand ein gemütlicher und mit viel Wohlfühlatmosphäre ausgestatteter Raum. Heute weist die Familienbildung im DRK-Kreisverband Buchen drei Standorte mit vier Kursleiterinnen auf, die wöchentlich etwa zehn bis zwölf Kurse abhalten. Die DRK- Kreissozialleiterin Yvonne Wolfmüller richtete anerkennende Worte an die Kursleiterin Heike Janson. Mit ihrem Fachwissen, ihrer natürlichen Art und positiven Lebenseinstellung komme sie nicht nur gut bei den Teilnehmern selbst an, sondern stellt auch für den DRK-Kreisverband einen enormen Gewinn dar.

Gleichzeitig wurde die langjährige Übungsleiterin in der Gesundheitsförderung, Irmgard Frank, würdig verabschiedet. Irmgard Frank war über 41 Jahre DRK-Übungsleiterin im Bereich Seniorengymnastik. Sie gründete und leitete ihre Gruppe in Oberwittstadt zuverlässig und mit ganz viel Freude.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019