Viel Geld für soziale Projekte

Buchen.Der Weltladen in Buchen musste ein Jahr mit besonderen Herausforderungen bewältigen. Vor allem nachdem der Laden an Ostern gut mit Häschen und Eiern aus Schokolade bestückt worden war, musste der Verkaufsraum aufgrund der Corona-Auflagen schließen. Kurz vor der Adventszeit sah es ähnlich aus, als eine große Menge an Weihnachtsmännern aus Schokolade angeliefert wurde. Dank der guten Zusammenarbeit mit Schulen und der Stadt Buchen haben es die Verkäufer und Ladnerinnen geschafft, die Ware fast komplett an die Kundschaft weiterzugeben.

Nicht zuletzt dadurch war es somit möglich, drei Projekte mit Spendengeldern zu unterstützen. 1000 Euro wurde an „Sounds of Hope Children Center“ in Uganda überwiesen. Damit kann ein Projekt unterstützt werden, dass von Xenia Hügel gegründet und betreut wird. Hierbei erhalten Frauen vor Ort Arbeit und kümmern sich um Waisenkinder, denen dort eine Schulausbildung ermöglicht wird.

Einen weiteren Beitrag leistet der Weltladen beim Preda-Freundeskreis. Neben der Förderung durch den Verkauf von Mango-Säfte, Fruchtgummis und Trockenfrüchten konnte dieses Projekt mit zusätzlichen 1250 Euro unterstützt werden. Der Erlös kam durch Spenden von gebrauchten Büchern, die gegen eine kleine Spende im Weltladen mitgenommen werden können, zustande. Aber auch der Erlös, der durch den Verkauf der ehrenamtlich hergestellten Alltagsmasken eingenommen wurde, war ein wesentlicher Beitrag für die Spende. Dieses außerordentliche Engagement ermöglichte es, dass das Preda-Projekt, in dem sich Pater Shy Cullen engagiert, zu unterstützen. Hier wird Straßenkindern und Jugendlichen auf den Philippinen geholfen, die ohne Rechtsgrundlage unter menschenunwürdigen Bedingungen in Gefängnisse gesperrt wurden.

Auch Getsemani wurde erneut vom Weltladen mit 3000 Euro unterstützt. Drei Schulen in Nicaragua möglichen es dort, Kindern einen Schulabschluss, von der mittleren Reife bis zum Abitur, zu erreichen. Andere Kinder nutzen die Möglichkeit, dort eine Ausbildung zu absolvieren. Das Besondere daran ist, dass hier blinden Kinder eine Chance gegeben wird, die in Nicaragua sonst nur sehr schwer zu finden ist. Hinzu kommt, dass das Projekt Getsemani auch eine ärztliche Versorgung anbietet.

Die Gesamtbilanz des Weltladens in Buchen kann man schon als erfolgreich bezeichnen, denn seit 1993 werden nicht nur fair gehandelte Produkte verkauft, die direkt in den Ursprungsländern den Arbeitern zugutekommt. Es wurden auch insgesamt über 150 000 Euro an soziale Projekte weltweit überwiesen. do

