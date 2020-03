Verstöße gegen Corona-Verordnung

Buchen.Bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher am Montagabend, gegen 20 Uhr, im Bereich der Fußgängerbrücke „Zum Mühlengrund“ in Buchen stellte die Polizei neben Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz auch einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Nach dem Hinweis, dass sich hier mehr als zwei Personen aufhalten, wurden diese durch die Beamten kontrolliert. Als die Jungs die Polizisten erblickten, versuchten sie zunächst unauffällig, davon zu kommen. Ein 16-Jähriger versteckte sich in einem Wäldchen. Bei einer näheren Überprüfung wurde der Grund für die Flucht schnell klar. Bei dem Jugendlichen wurden Drogen gefunden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Eltern überstellt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020