Versöhnliches Ende für den „Kampf der Geschlechter“

Hainstadt.. Die sangeskräftige Männergruppe zog vergangen Donnerstag pünktlich um 13.33 Uhr mit dem Büttenmarsch der „Heeschter Berkediebe“ in die Pfarrscheune ein. Mit mehrmaligem „Heescht Helau“ begrüßte sie zahlreiche Senioren, die sich zum Mitfeiern eingefunden hatten.

„Krumme Lanke“

Manfred Kirchgessner führte mit Gedichten durch das Programm und erfreute die Zuschauer durch sein Solo „Krumme Lanke“ in Begleitung von Peter Balles an der Gitarre. Zwischen kräftig mitgesungenen Schunkel-Liedern brachten unter anderem Robert Schüssler, Heiner Wölfelschneider und Winfried Hemberger mit Beiträgen wie „der Bischof“ oder „der Rumäne“, Unterhaltung in die Seniorenfastnacht. Die Männergruppe, unterstützt von Gisbert Link am Akkordeon und Peter Balles mit der Gitarre, zeigten durch Lieder wie „Wenn wir sonntags in die Kirche geh´n“, was sie können.

Kindergarten liefert Höhepunkt

Hauptattraktionen des Nachmittags waren die Büttenrede von Antonia Rathmann zum Schlankheits- und Fitnesswahn und der Beitrag des Hainstädter Kindergartens. Eine Kindergruppe, mit Kostümen von der Prinzessin bis zum Raumfahrer, unterstützt von drei Erzieherinnen des Hainstadter Kindergartens, nahmen die Senioren auf eine Fastnachtsreise mit. Nach dem Hainstädter „Berkediebe“-Lied erhielten die Kinder schon im Vorfeld Süßigkeiten nach dem Hainstädter Brauch „Schwarzer Haber“, welcher sonst am Rosenmontag gepflegt wird.

Am Ende traten zum „Kampf der Geschlechter“ die Frauen Brigitte Döllinger, Monika Flödl und Margarete Müller-Saum gegen die Männer Gerhard Kern, Manfred Kirchgessner und Winfried Hemberger an. Nach Rede und Gegenrede fand dieses „Gemetzel“ ein versöhnliches Ende. Mit Liedern wie „Heile, heile Gänsje“ und „So ein Tag wie heute“ ließen alle den Nachmittag ausklingen .

Wolfgang Krettek dankte allen Anwesenden und lud abschließend zur nächsten Seniorenbegegnung am 12. März ein, an der Hans Kalau von seiner Pilgerreise nach Jerusalem berichten wird.

