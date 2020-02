Verschworene Gemeinschaft feiert ihren Geburtstag

Hettingen.Nicht ein kleines Ästchen, sondern vielmehr ein sehr stabiler starker Ast am 100-jährigen Baumstamm des FC Viktoria Hettingen ist die Damenturnabteilung. Diese verschworene Gemeinschaft, offen für alles und für jede Frau, die dort mitmachen will, hält sich wöchentlich unter der Leitung von Christel Gremminger durch Sport und Spiel jeder Art fit. Am 15. Februar 1965 von Anna Henk ins Leben gerufen, feierte die Abteilung genau 55 Jahre später am Samstag ihren Geburtstag – natürlich mit der Gründerin.

Die heute 90-jährige Henk startete damals mit insgesamt neun Frauen und wurde schon ein paar Wochen später von Margot Pfaus als Leiterin übernommen, die diese Turngemeinschaft bis zu ihren Wegzug im April 2015 über 50 Jahre geprägt und durch alle Höhen und Tiefen geführt. Ihre Nachfolgerin Christel Gremminger fungiert nun seit 5 fünf Jahren ist mit viel Eifer, Elan und Spaß die derzeit 23 Frauen zählende Gruppe in den wöchentlichen, altersgerechten und abwechslungsreichen Gymnastik Turnstunden. Neben den sportlichen kommen auch die geselligen Stunden nicht zu kurz. Davon zeugen die jährlich erlebnisreichen Ausflüge und Städtereisen. Auch runde Geburtstage sowie die traditionellen Kerwe- und Faschenachtsabende stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Die schlichte Geburtstagsfeier der Abteilung fand genau auf den Gründungstag am vergangenen Samstagabend im Gasthaus „Wanderlust“ statt. Die Leiterin Christel Gremminger begrüßte dazu unter anderem die Gründerin Anna Henk sowie die Frauen der ersten Stunde: Else Gremminger, Helga Münch, Ella Mackert, Hilde Raab, Anna Scheuermann und Armella Schmelcher. Gremminger rief in ihrem kurzen Rückblick unter anderem auch die vier verstorbenen Turnerinnen und Freundinnen, Margot Pfaus, Lore Mackert, Erika Vogel und Gertrud Bast, ins Gedächtnis. Die Leiterin bedankte sich nicht nur bei den Frauen, die dienstagnachmittags zur Turnstunde kommen, sondern auch bei ihrer Vertreterin Christa Hofmann.

Eine Überraschung war der musikalische Geburtstagsgruß der drei Geschwister Kreuter, Yvonne Scherer und Ulrike Schifferdecker mit Gitarren und Armin Kreuter als Solistensänger. Beim Gesang alter Lieder und bester Unterhaltung verging die Zeit wie im Fluge und alle waren sich einig, eine schöne Feier erlebt zu haben. KM

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020