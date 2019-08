Verleih-Depot und neue Geräte sollen anderen Gruppen zugutekommen

Buchen.Seit über 40 Jahren betreut der DRK-Kreisverband Buchen seine Senioren – heute in über 75 Bestandsgruppen mit über 1000 Teilnehmern in den Bereichen Gymnastik, Wassergymnastik, Geselliges Tanzen und Gedächtnistraining. Woche für Woche werden die Teilnehmer von bestens ausgebildeten Übungsleitern unterrichtet.

Jeder Übungsleiter und jede Gruppe ist mit einer gewissen Regelausstattung an Übungsgeräten versehen. Ende 2018 wurde über den DRK Landesverband das Projekt „Offen für Neues – 12 gute Ideen für ein Jahr“ ausgeschrieben. Mit der Idee des Aufbaus eines Verleih-Depots mit Trainingsgeräten als mobiler Kursanbieter und der Fördermöglichkeit über die „Lotterie GlücksSpirale“ hat sich der DRK Kreisverband Buchen erfolgreich beworben. Ein zusätzliches Kursangebot, ganz modern und frisch mit neuen trendigen Angeboten, hat zum Ziel, Teilnehmer bei Wunsch und Bedarf in eine feste Gruppe umzuwandeln, in einer vorhandenen Bestandsgruppe anzumelden oder sie für einen nächsten zeitlich begrenzten Kurs zu begeistern. Die Übungsleiter werde zusätzlich zu ihrer Ausbildung speziell in den entsprechenden Bereichen fortgebildet. Immer öfter erhält das DRK Anfragen von Selbsthilfegruppen, Frauengemeinschaften, Seniorenverbänden und sonstige Gruppierungen, die auch oft vor Ort ihre eigenen Räumlichkeiten haben und uns als „mobile Kursanbieter“ anfragen. Übungsgeräte, CD-Player und vieles mehr werden dann von den Kursleitern mitgebracht. Dazu wurde ein Verleih-Depot von adäquaten Trainingsgeräten benötigt, um entsprechend gut aufgestellt und ausgestattet zu sein. Die Möglichkeit, moderne Geräte zu nutzen, ist zudem auch für die Motivation der Kursleiter unerlässlich.

Seit Anfang Juli stehen den Übungsleitern nun zusätzlich zahlreiche Geräte wie zum Beispiel Pilatesringe, Yoga-Blöcke, Redondobälle und elastische Bänder zum Verleih zur Verfügung. Ein extra Raum wurde dafür eingerichtet und bestückt. Ganz flexibel und je nach Nachfrage können zeitlich begrenzte Kurse wie Pilates, Body fit, Wirbelsäulengymnastik, Aqua-Jogging, Aqua-Zirkel, Vielseitigkeitstraining, Sturzprophylaxe und Yoga angeboten werden. Die Kurse dienen unter anderem gesundheitlich eingeschränkten Personen als Prävention. „Mobil unterwegs“ kann als Kurs von Vereinen, Gruppen und sonstigen Organisationen gebucht werden. Voraussetzung dafür ist lediglich ein geeigneter Raum und Stühle. Alles andere bringt der speziell dafür ausgebildete DRK-Kursleiter mit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019