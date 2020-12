Verlassene Orte: Nichts los in der Stadthalle

Buchen.Aus zwei Gründen ist derzeit in der Buchener Stadthalle kein Betrieb. Zum einen ist die Heizung defekt, ein Ersatzteil muss erst aus Dänemark angeliefert werden. Doch selbst wenn die Technik wieder funktioniert: Corona lässt kaum etwas zu. Jährlich finden hier etwa nach Angaben der Stadt 150 Veranstaltungen in der Stadthalle statt: private Feiern, Messen, Tagungen, Theater, Unterhaltung, Gremiensitzungen. In diesem Jahr waren es allerdings nur 70. „Unterhaltungsveranstaltungen sind nahezu vollständig ausgefallen. Dafür sind zahlreiche Gremiensitzungen und notwendige Veranstaltungen zum Erhalt des Dienstbetriebes hinzugekommen, die ursprünglich nicht in der Stadthalle stattfinden sollten, aber aufgrund der Größe in die Stadthalle verlegt wurden“, erklärt Sarah Wörz vom Fachbereich Kultur- und Stadtentwicklung. Die Ausfälle machen sich auch finanziell bemerkbar. Laut Wörz hat die Stadt 2020 rund zwei Drittel weniger Einnahmen aus der Miete und dem Getränkeverkauf erzielt. Bild: Marcel Sowa

