Verlassene Orte: Kletterhalle

Buchen.Auch in der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins (DAV) Sektion Buchen ist es derzeit ruhig. Normalerweise erklimmen 20 bis 30 Besucher am Tag die Steilwände. „Der zweite Lockdown trifft uns härter, den eigentlich herrscht im Winter bei uns Hochsaison“, erzählt Arno Steichler, DAV-Vorsitzender. Finanziell käme man gut über die Runden. Das liegt laut Steichler auch an den über 2500 Mitgliedern, die teilweise sogar aus Eberbach, Bad Mergentheim, Miltenberg und dem Bauland kommen. Und die Corona-bedingte Pause nutzen die Mitarbeiter der Halle, um neue Kletterrouten zu befestigen. Bild: Marcel Sowa

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020