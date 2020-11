Verlassene Orte: Kein Fußball auf Sportplätzen

Götzingen.Corona legt aktuell viele Teile des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens lahm. In den kommenden Tagen zeigen die FN Orte, an denen sonst eigentlich reges Treiben herrscht, die nun aber verlassen sind. Den Anfang machen die Sportplätze der Region – so wie hier in Götzingen. „Normalerweise wäre von Dienstag bis Freitag immer etwas los auf unserem Platz. Hauptsächlich trainieren die Herren, aber auch die Jugend ist aktiv. Die sportliche Entwicklung bei uns ist sehr gut“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Götzingen, Martin Hornung. Seit dem 1. November darf weder gespielt noch trainiert werden. Die Krux ist aber, dass die Plätze trotzdem gepflegt werden müssen (Rasen mähen, walzen), da man nicht weiß, ob 2020 noch einmal gespielt wird oder nicht. yab/Bild: Yannick Baumann

