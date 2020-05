Verkabelung wurde vergeben

Buchen.Der Gemeinderat erteilte einstimmig der Firma Rabe aus Krumbach den Zuschlag für die Elektro- und Datenverkabelung an der Karl-Trunzer-Schule Buchen zum Angebotspreis von 122 398 Euro. Im Jahr 2019 wurden in der Baulandschule Hettingen die Elektroverteiler ertüchtigt; ebenso erfolgte eine neue Elektro- und EDV-Verkabelung in den Klassenzimmern sowie eine Ertüchtigung der Notbeleuchtung. Weiterhin wurde in der Wimpina-Grundschule und der Meister-Eckehard-Schule ein EDV-Netz aufgebaut. Die Klassenzimmer wurden mit einer EDV-Verkabelung und die Flure mit Netzwerkdosen für Access-Point ausgestattet. Die Grundschule Hainstadt wird gerade ertüchtigt. Nun steht die Verkabelung der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule an. Hierzu ist vorgesehen, ein EDV-Netz aufzubauen, die Klassenzimmer mit einer EDV-Verkabelung sowie die Flure mit Netzwerkdosen für Access-Point auszustatten. borg

