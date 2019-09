Verein für Freizeit, Jugend, Kultur und Fastnacht

Der Kultur- und Heimatverein scheint für Unterneudorf unverzichtbar. Er kümmert sich um die Schönheit des Dorfes, die Jugend, die Fastnacht und die Kleindenkmäler.

Unterneudorf. Mit seinen Aktionen setzt sich der Kultur- und Heimatverein seit über 25 Jahren für die Dorfgemeinschaft ein. Bis zum Jahr 1993 bestand in Unterneudorf nur ein Verein: die Freiwillige Feuerwehr. Wegen der anstehenden 600-Jahr-Feier gründeten 28 Einwohner am 28. Dezember 1993 einen Heimatverein. Wenn Vereinsvorsitzender Rico Vogel heute Bilanz zieht, fragt man sich unwillkürlich, wie das Dorfleben heute ohne Heimatverein aussehen würde. Der Heimatverein veranstaltete nicht nur das Dorfjubiläum. Er gab auch ein Heimatbuch heraus und kümmerte sich um die Kleindenkmäler auf Unterneudorfer Gemarkung. Sieben Bildstöcke verschönern das Dorf. Die meisten davon stehen auf Privatgrundstücken. Außerdem verfügt das Dorf über ein Kriegerdenkmal und einen Obelisken zu Ehren des Großherzoglichen Gartendirektors Johann Christian Metzger. Dieser errichtete Mitte des 19. Jahrhunderts in Unterneudorf und Rumpfen landwirtschaftliche Mustergüter.

Der älteste Bildstock ist nach den Worten von Rico Vogel der Mechler-Bildstock aus dem Jahr 1751. Er wurde im Jahr 1983 restauriert. Die Votivtafel zeigt beidseitig unterschiedliche Motive: auf der einen Seite das Heilig-Blut-Wunder, auf der anderen die Heilige Familie. Man vermutet, dass ein Ehepaar dieses Denkmal stiftete, weil es nach zwölf Ehejahren kinderlos geblieben war.

Eine besondere Geschichte soll auch zum Aufstellen eines Wegkreuzes in Richtung Hollerbach geführt haben. Drei Schäfer sollen auf einem Fest in Hollerbach wegen eines Mädchens in Streit geraten sein. Sie fügten sich gegenseitig schwere Stichverletzungen zu. Auf dem Heimweg starben die drei, einer bei Rumpfen, der andere bei Hollerbach und der dritte bei Unterneudorf. An den Sterbeorten wurden drei ähnliche Kreuze aufgestellt. Das in Unterneudorf wurde gestohlen. Der Heimatverein ließ eine Nachbildung anfertigen und aufstellen.

Voller Stolz führt Vogel zum Kinderspielplatz, den der Verein im Jahr 2003 gemeinsam mit der Stadt neu gestaltete. Im Jahr 2014 stellte der Verein auf seine Kosten dort ein WC-Gebäude auf und in diesem Jahr ein Spielschiff. Vereinsmitglieder pflegen die Außenanlagen. Jedes Jahr brennt hier das Sonnwendfeuer, und für die Jugendlichen wird auf dem benachbarten Spielfeld ein Sportturnier ausgetragen.

Jugend wird gefördert

„Wir müssen die Jugend für ihre Heimat begeistern“, sagt Rico Vogel. Deshalb nahm der Verein die „Förderung der Jugend“ in den Vereinszweck auf und half dabei, das Dachgeschoss des Feuerwehrhauses zu einem Jugendraum auszubauen. 1700 Arbeitsstunden wandte die Dorfgemeinschaft dafür auf, davon steuerten die Jugendliche des Ortes 600 bei. Der Kultur- und Heimatverein finanzierte eine Küche im Wert von 8000 Euro für den Raum. Den Jugendraum verwalten die Jugendlichen unter dem Namen „Brandhüttle Unterneudorf“ (BHU) selbst.

Außerdem organisiert der Kultur- und Heimatverein das fastnachtliche Treiben im Dorf. Er schaffte neue Kostüme für die „Brunneputzer“ an, betreibt die „Havanna-Bar“ am Schmutzigen Donnerstag in Buchen, nimmt mit den „Brunneputzern“ am Buchener Rosenmontagsumzug teil, richtet einen Fastnachtsabend und an Aschermittwoch ein Heringsessen aus. Der Heimatverein organisiert das Todaustragen, Vortragsabende im alten Schulhaus, Veranstaltungen für Senioren und Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung.

Die Integration Zugezogener sieht Rico Vogel als weitere Aufgabe des Vereins. Viele von diesen wohnten nur hier und würden sich nicht in die Dorfgemeinschaft einbringen. Der Vereinsvorsitzende selbst ist ein Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann. Er stammt aus dem Erzgebirge, nahm zur Wendezeit im Jahr 1989 eine Arbeitsstelle in Buchen an und landete in Unterneudorf, weil er andernorts keine Wohnung gefunden hatte. Inzwischen hat er hier ein Haus gebaut, seine Kinder sind in Unterneudorf aufgewachsen und er übernahm den Vorsitz des Kultur- und Heimatvereins von seinem Vorgänger Herbert Albrecht.

