Verdiente Feuerwehrleute wurden ausgezeichnet

Oberneudorf.Zum Jubiläumsfest der Abteilungswehr zum 80-jährigen Bestehen fanden sich viele Gäste ein und feierten mit der Einwohnerschaft dieses denkwürdige Ereignis.

Nach dem Bieranstich konnten zum Dämmerschoppen bereits eine stattliche Anzahl von Besuchern begrüßt werden und Samstagabend gesellten sich einige Abteilungswehren aus dem Stadtgebiet zum gemütlichen Beisammensein hinzu, ehe dann unwetterartiger Regen viele Mitglieder der Wehr zum abrupten Einsatz innerhalb der Stadt Buchen forderte.

Am Sonntag wurde der Fest- und Gedenkgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors Hollerbach- Oberneudorf, geleitet von Jochen Schwab, von Pfarrer Werner Bier zelebriert. Der Geistliche hat die Wichtigkeit des Glaubens insbesonders in Notfällen anhand eines Beistands bei einem Unglücksfall nachdenklich und authentisch dokumentiert und auf die immer mehr werdenden Einsätze der Feuerwehr und Rettungsdienste hingewiesen.

Beim anschließenden Frühschoppen begrüßte Abteilungskommandant Mackert weitere Abteilungswehren und berichtete aus der Chronik der Wehr.

Bürgermeister Roland Burger wies auf die Wichtigkeit eines flächendeckenden Feuerwehrwesens hin und erinnerte an die in der vergangenen Nacht über 30 Einsätze der Feuerwehren. Gleichzeitig beglückwünschte er die Abteilung Oberneudorf, die neben Kommandant Johannes Mackert von den beiden Stellvertretern Dieter Noe und Bernd Hemberger geführt wird. Sie erfülle einen wichtigen Beitarg innerhalb des Ausrückebereichs 6.

Traditionspflege

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr überbrachte die Grüße des Landrates und erinnerte daran, dass die 27 Gemeindefeuerwehren im Neckar Odenwald-Kreis neben ihrer Hauptaufgabe: Retten, Löschen, Bergen, Schützen auch ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege insbesonders in den Kleineren Gemeinden bilden, was in Oberneudorf beispielhaft gelebt werde.

Nachdem Stadtbrandmeister Andreas Hollerbach während des Festaktes zu einem Einsatz abberufen wurde, übernahmen Bürgermeister Burger und Kreisbrandmeister Kirschenlohr die Ehrungen verdienter Feuerwehrleute: Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Tobias Koller, Johannes Mackert (beide Oberneudorf), Dominik Roos, Dominik Hauk, Andreas Schölch (alle Hollerbach), Helena Zehr, Adrian Weber (beide Waldhausen). Für 25 Jahre wurde Gerold Hilbert, Hollerbach, ausgezeichnet. Die Redner bedankten sich bei den Geehrten und wünschten für die Zukunft immer eine gesunde Rückkehr von den Einsätzen.

Nachdem Abteilungskomandant Mackert den offiziellen Festakt beendete und sich bei allen Helfern für die Ausrichtung des Festes bedankt hatte, zeigte sich der Wettergott einsichtig und erlaubte vielen Gästen ein vergnügliches Beisammensein im und um das Gerätehaus, wobei eine vorzügliche Bewirtung vom Mittagessen bis Kaffee und Kuchen das Jubiläumsfest abends ausklingen ließ. HB

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.08.2019