Verbraucher haben es selbst in der Hand

Die Stadt kam auf die Idee, die an der Corona-Krise leidenden Geschäfte in Buchen zu unterstützen. Um die Umsatzverluste wenigstens etwas abzufedern, werden über den Online-Shop kostenlos die Produkte der teilnehmenden Einzelhändler angeboten. Schlussendlich haben es die Bürger selbst in der Hand, ob sie helfen und somit Existenzen sichern.