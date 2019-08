Rund 320 000 Euro investierte der Landkreis in den vergangenen Monaten in den Umbau der Zentralwerkstatt der Straßenmeistereien im Landkreis in Buchen.

Buchen. Offiziell in Betrieb genommen und an den Leiter der Zentralwerkstatt Elmar Schmitt übergeben, wurde der Werkstatt-Umbau am Freitag im Beisein von Landrat Dr. Achim Brötel. „Der Umbau war notwendig, da die vorhandene Arbeitsgrube für die Wartung und Reparatur der Winterdiensteinsatzfahrzeuge zu kurz war.“

Vorschriften werden erfüllt

„Die Einsatzfahrzeuge wurden im Laufe der Jahre immer größer und sind zudem leistungsstärker motorisiert“, erklärte der Leiter des Fachdienstes Straßen, Harald Steinbach, vor Ort. Damit komme die Investition vor allem der Verbesserung der Arbeitssicherheit zugute. Denn die neue Arbeitsgrube habe eine Länge von 15 Metern. Damit erfülle man die Forderung aus den Unfallverhütungsvorschriften, dass beide Fluchtwege bei einer Fahrzeugreparatur nicht gleichzeitig verstellt sein dürfen.

Beim Neubau der Grube habe man sich für eine Fertigteil-Montagegrube entschieden, informierte Steinbach zusammen mit dem Architekten des Landratsamtes, Dietmar Gehrig. Diese sei bereits ab Werk mit der neuesten Technik ausgestattet. Bei Wartungsarbeiten an Fahrzeugen könne somit unter anderem das Altöl direkt über einen Schwenktrichter in den bereitstehenden Altöltank gepumpt werden. Die Grube ist durch eine überfahrbare, elektrische Schiebeabdeckung verschlossen. Vor dem Öffnen werden automatisch die in der Arbeitsgrube angesammelten Gase abgesaugt. Weiterhin beinhaltete der Umbau einen separaten Öllagerraum, in dem Altöl und sämtliche benötigten Öle für die Inspektionen der Fahrzeuge sicher gelagert werden können.

Genug Platz für Großfahrzeuge

Zudem wurde das Dach der Werkstatt mit einer Dachgaube versehen, damit für die Großfahrzeuge genügend Raum zur Verfügung steht.

Die Planung und Bauleitung des Projektes wurde vom Landratsamt unter Mitarbeit von Dietmar Gehrig, Alexander Giebel, Elmar Schmitt und Wolfgang Scholl übernommen. Firmen aus der Region haben den Umbau ausgeführt.

„Unsere Straßenmeistereien leisten sommers wie winters ausgezeichnete Arbeit, von der die Bürgerinnen und Bürger tagtäglich profitieren. Dies geht aber nur mit perfekt gewarteter Technik und hierfür haben wir nun wichtige Voraussetzungen geschaffen“, betonte Landrat Dr. Brötel.

