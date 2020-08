Veranstaltung ist ausverkauft

Buchen.Die Veranstaltung „Heimat Sound open air“ am Samstag, 15. August, am Wartturm ist ausverkauft. Es gibt keine Abendkasse. Zutritt ist nur mit einem gültigen Festivalbändchen möglich. Die Veranstalter gehen derzeit von trockener Witterung aus, somit findet das Konzert mit der Gruppe „Café del Mundo“ wie geplant um 20 Uhr statt. Ortskundige sollten, wenn möglich, auf den Pkw zu verzichten. Parkplätze gibt es am Burghardt-Gymnasium und am Musterplatz. Die BesucherInnen sollten sich eigenständig eine Picknickdecke oder alternativ geeignete Sitzunterlagen mitbringen. Einlass ist ab 18 Uhr. Ein Stand mit Erfrischungsgetränken erwartet die erfolgreich Aufgestiegenen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020