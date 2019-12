VDK übergab Spende von 514 Euro

Hainstadt.In der weihnachtlich dekorierten Mehrzweckhalle trafen sich die Mitglieder der Lebenshilfe zur traditionellen Weihnachtsfeier.

Die „Happytones“ unter Leitung von Martin Grollmus und die integrative Spielgruppe unter Anführung von Annette Beichert gestalteten den musikalischen Beitrag mit Weihnachtsliedern sowie der anspruchsvollen Aufführung des Spiels „Weihnachtsmann-Casting“. Am Keyboard untermalten Melanie Neuberger und Kathrin Chadbourne das Programm mit weihnachtlichen Liedern. Für die Teilnehmer war das Erscheinen des Nikolaus das herausragende Ereignis. Der Heilige hatte für alle Beschenkten aufmunternde Worte bereit.

Dank an Aktive

Seit 36 Jahren umsorgen die Damen des Scheringer Frauentreffs die Besucher der Weihnachtsfeier mit einem herrlichen Kuchenbüffet. Vorsitzender Bernd Rathmann und Vorstandsmitglied Irene Radloff drückten den Dank des Selbsthilfevereins an alle Aktiven sowie an die Damen des Kreativtreffs mit anerkennenden Präsenten aus. In einem Verkaufsstand hatten die Teilnehmer des Festnachmittags noch die Gelegenheit, kleine Geschenke für den Weihnachtstisch zu besorgen. Während der Feier überreichte eine Besuchergruppe des VDK mit dem Vorsitzenden Ernst Bäuerlein den Spendenbetrag von 514 Euro an die Lebenshilfe Buchen, welchen der Vereinsvorstand freudig annahm.

