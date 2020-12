Untrügliches Gespür für besondere Situationen

Buchen.Oftmals heißt es, Sekretärinnen seien die guten Geister einer Schule. Dass dem tatsächlich so ist, bestätigte der Leiter der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB), Konrad Trabold, bei der Verabschiedung von Silvia Kistner in den Ruhestand.

Trabold stellte besonders die Menschenkenntnis Kistners heraus, denn sie „konnte alle, die das Sekretariat betraten, recht gut einschätzen“ und spürte „untrüglich wie ihr Gegenüber tickt und konnte deswegen adäquat reagieren.“

Zuverlässige Lotsin

Als Lotsin in den „Niederungen von Verwaltungsfragen“ habe Kistner in den zurückliegenden zehn Jahren an der ZGB Sachlagen mit hoher Fachkompetenz und gesundem Menschenverstand zuverlässig eingeordnet und Strategien für das weitere Vorgehen mitentwickelt.

„Zu all dem kam noch ein untrügliches Gespür dafür hinzu, was besondere Aufmerksamkeit erfordert oder heikel werden könnte“, so Trabold.

Bevor Kistner vor 38 Jahren zum Landratsamt wechselte, arbeitete die gelernte Zahnarzthelferin mehrere Jahre in der Praxis ihres Onkels. Weil dort vermehrt Verwaltungsaufgaben anstanden, absolvierte sie eine Zusatzqualifikation zur geprüften Sekretärin bei der IHK. Trabold wünschte Kistner abschließend alles Gute für den Ruhestand und gab der Hoffnung Ausdruck, sie möge die Schule immer mal wieder besuchen. Si

