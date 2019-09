Buchen.Die Wallfahrer der Seniorengemeinschaften von Buchen, Hainstadt und Rinschheim starteten im September mit 55 Teilnehmenden zur ihrer Jahres-Wallfahrt zum Engelberg.

Das vom Team Hainstadt vorbereitete Pilgern stand unter dem Leitgedanken „gemeinsam unterwegs mit dem Evangelium“. Das besondere dieser Fahrt war, das sich wieder neu Einlassen der Wallfahrenden auf die Botschaft Jesu. Aus dem Matthäus-Evangelium wurden Texte zum eigenen Bedenken vorgetragen und mit einigen Impulsen ergänzt. In der Engelberger Wallfahrtskirche stand beim Gottesdienst mit Dekan Johannes Balbach die Bergpredigt im Mittelpunkt, eingeleitet von einer Heilig-Land-Pilgerin und dem Hinweis Jesu an seine Jünger, sie sollten Salz und Licht in dieser Welt sein. In seiner Predigt erläuterte Johannes Balbach diese Bilder und deutete sie auf die Lebenssituation der Senioren und deren Gemeinschaften und mit einem Zitat aus Afrika „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern“. Zum Ende der Eucharistiefeier überraschte Ehepaar Vaassen die Wallfahrer mit einem Tütchen Salz und einem Kerzen-Licht mit dem Sinnspruch „Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt“.

Begegnung untereinander bei Kaffee und Kuchen erlebten die Seniorengemeinschaften mit ihren Freunden und Gästen im Anschluss bei der gemeinsamen Schifffahrt auf dem Main. Margot Künkel lud mit ihrem Akkordeon die Sangesfreudigen zum Gesang, auch konnte bei Sonnenschein auf Deck der Main erlebt werden.

Auf der Rückfahrt wurde dem Organisationsteam gedankt für die gelungene Fahrt und jeder erhielt einen kleinen Impuls von Teresa von Avila.

Die nächsten Treffen der Seniorengemeinschaften sind in Buchen: regelmäßig jeden Donnerstag ab 14 Uhr im Belz´schen Haus, in Hainstadt: am Donnerstag, 17. Oktober, um 15 Uhr in der Pfarrscheune mit dem Thema „Die hohe Kunst des Älterwerdens“ und in Rinschheim: Feier zum 30-jährigen Bestehen der Seniorengemeinschaft am 5. und 6. Oktober.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019