Unterstützung für das Chorprojekt „The Wall“

Buchen.Die Katholische Kirchengemeinde Buchen erhält von der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald einen Förderbetrag in Höhe von 3000 Euro. Die Spende aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung und gleichzeitig der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sparkassendirektor Michael Krähmer, Vorstandsmitglied der Stiftung, Sparkassendirektor Martin Graser sowie der Geschäftsführerin der Stiftung, Direktorin Anja Herkert, soll einem besonderen dem Chorprojekt „The Wall“des Katholischen Kirchenchors St. Oswald zugutekommen. Die Ideengeber betonen neben der künstlerischen Darstellung und dem aufwendigen Bühnenbild auch die Bedeutung des integrativen Charakters der Aufführung. Um auch in Zukunft solche Projekte in der Region zu fördern, wird die Sparkasse die Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald weiterhin finanziell unterstützen, betonte Krähmer. Bild: Sparkasse

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019