Unter Schülern und Kollegen sehr geschätzt

Buchen.Gleich vier Pädagogen und Lehrer wurden vom Schulleiter der Buchener Zentralgewerbeschule, Konrad Trabold, zum Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand entlassen: Hans-Peter Mohr, Hubert Saur, Erich Gramlich und Joachim Breunig. Alle vier Kollegen seien für jeweils ihren Bereich prägend gewesen, so dass die Schule die „Tragweite wohl erst so richtig erfassen wird, wenn die Sommerferien vorbei sind und sie nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz“ sind“, erklärte Trabold.

Fördermaßnahmen entwickelt

Der Sonderpädagoge Hans-Peter Mohr kam mit dem Schuljahr 2013/14 an die ZGB, da im Zuge der Umsetzung der UN-Menschenrechtskonvention die Inklusion von Menschen mit Behinderung sowie die individuelle Förderung von Schülern die Einrichtung eines sonderpädagogischen Dienstes an den drei beruflichen Schulen in Buchen und Walldürn erforderte. Mohrs Aufgabe war es, die Schüler zu diagnostizieren, mögliche Fördermaßnahmen zu entwickeln und mit allen Beteiligten abzustimmen.

Bevor Mohr an die ZGB kam, konnte er schon auf eine abwechslungsreiche Biografie zurückblicken. Nach dem Besuch der Zweijährigen Berufsfachschule in Mosbach und der an der Berufsoberschule erworbenen Studienberechtigung folgte eine Ausbildung zum Elektroinstallateur in Seckach und an der ZGB. Nach einer dreijährigen Tätigkeit schloss sich ein pädagogisches Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen an. Gleich im Anschluss erfolgte das Studium der Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Lern- und Geistigbehindertenpädagogik.

Projekt „Metall-Elektro“ betreut

Der „Ur-Odenwälder“ Erich Gramlich wurde 1954 in Unterneudorf geboren und absolvierte später eine Ausbildung zum Elektromechaniker bei der Firma Göttfert in Buchen. Während dieser Ausbildung gab es auch den ersten Kontakt zur ZGB und auch zu Mohr, denn sie besuchten die gleiche Berufsschulklasse. Anschließend erwarb Gramlich die Fachhochschulreife, um in Karlsruhe Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik zu studieren. Als frischgebackener Diplom-Ingenieur ging Gramlich an die Technische Hochschule in Darmstadt und studierte dort das Lehramt für berufliche Schulen („Elektrotechnisches Gewerbe“ sowie „Rechts- und Wirtschaftskunde“). Nach dem Referendariat wechselte Gramlich 1982 an die private Fachschule für Technik – dem „DAG-Technikum“ in Würzburg.

Der Wechsel an die ZGB erfolgte dann im Zuge des Aufbaus des Technischen Gymnasiums 2004. Hier unterrichtete Gramlich vor allem Elektrotechnik, aber auch Automatisierungstechnik. Was dann folgte, ist typisch für das berufliche Schulwesen: die Berufung in Prüfungsausschüsse der IHK und der Handwerkskammer, die Erwachsenenbildung in Meistervorbereitungskursen und eine Vielzahl von Fortbildungen, um das Wissen auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten. 2007 wurde Gramlich die Leitung der Fachabteilung Elektrotechnik übertragen. Er betreute auch insgesamt 14 Jahre das Projekt „Metall-Elektro“, bei dem Auszubildende eine komplexe Projektaufgabe innerhalb von zwei Wochen zu bearbeiten haben. Diese Projekte waren, nach Worten von Schulleiter Trabold, „für die Zukunftsfähigkeit der Auszubildenden fast noch wichtiger als die Abschlussprüfung“, denn „neben dem Zeitdruck, mussten sie im Team mit betriebsfremden Personen zusammenarbeiten, Schnittstellenaufgaben in der Firma, beispielsweise zum Einkauf, zur Konstruktion und Entwicklung, zum Lager und zur Produktion bewältigen.“ Gramlich bleibt seinen Schülern und Kollegen auch deswegen in Erinnerung, weil er über enorme regionale Kenntnisse verfügt. So konnte er Verwandtschaftsbeziehungen von Kollegen offenlegen, die diesen selbst nicht bewusst waren, und im Kollegium hält sich die Überzeugung: „Der Erich kennt jeden Obstbaum im Neckar-Odenwald-Kreis“.

Seit 1982 beim ZGB

Auch Hubert Saur wurde 1954 geboren und auch er ist ein Kind der Region (Höpfingen). Ebenso wie Mohr und Gramlich besuchte er als Berufsschüler die Zentralgewerbeschule in Buchen, allerdings im Bereich der Holztechnik. Nach der Gesellenprüfung arbeitete Saur weiter als Tischler bei der Firma Bermayer in Hardheim. Ab 1978 besuchte er die Fachschule für Holztechnik in Stuttgart, die er als staatlich geprüfter Techniker abschloss. Es folgte die erste Stelle als Technischer Lehrer in Ludwigsburg. Als dann an der ZGB in Buchen 1982 ein Schreiner gesucht wurde, ergriff Saur die Chance. An der ZGB war er die Konstante in der Fachabteilung: stets bereit, neue Aufgaben zu übernehmen, einzuspringen, wenn Not am Mann war, und stets hilfsbereit, wenn irgendetwas repariert werden musste. Auch in den Schulgebäuden werden noch lange zahlreiche Möbel und Einbauten zu sehen sein, deren Erstellung in den Händen von Saur lag. Zudem war er in Prüfungsausschüssen aktiv, hielt zahlreiche Meistervorbereitungskurse ab und besuchte eine Vielzahl von Fortbildungen.

Mentor zahlreicher Referendare

Mit Studiendirektor Joachim Breunig verlässt zudem ein Teil der Schulleitung die ZGB, der „als Abteilungsleiter, als Lehrer und als Mensch ein Vorbild für uns alle war“ und der die Schule „sehr maßstäblich und nachhaltig geprägt hat“, wie es Schulleiter Trabold ausdrückte. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Walldürn begann Breunig in Stuttgart ein Studium der Fächer Maschinenbau sowie Volks- und Betriebswirtschaftslehre. 1975 gab es dann den ersten Kontakt mit der ZGB, als er dort ein Schulpraktikum absolvierte. Zum Referendariat verschlug es ihn nach Leutkirch. 1980 begann dann seine Lehrertätigkeit an der ZGB. Zu seinen unterrichtlichen Schwerpunkten entwickelten sich die Handhabungs- und Automatisierungstechnik sowie die Qualitätstechnik in der Technikerschule. Auch Breunig war in der Erwachsenenbildung, bei Meistervorbereitungskursen und in Prüfungsausschüssen tätig. Zudem war er Mentor für zahlreiche Referendare. Zusätzlich zu dem hohen Engagement für den Unterricht hat sich Breunig auch schon früh und mit großem Einsatz um Schulführungsaufgaben gekümmert. Im Jahr 1992 übernahm er die Leitung der Fachabteilung Metalltechnik. Im gleichen Jahr wurde er auch Mitglied der Schulkonferenz. Zu Beginn des Schuljahrs 2003/04 wurde ihm die Leitung der Abteilung Metall- und Elektrotechnik mit zweijähriger Berufsfachschule und Technikerschule, der größten Abteilung der Schule, übertragen. In dieser Funktion kümmerte er sich darum, dass „der Laden läuft“, und stand dabei an der Schnittstelle zwischen Schulleitung, Lehrkräften und Lernenden. „Mit deiner Einsatzbereitschaft, Effektivität, Sorgfalt, Menschlichkeit und Zuverlässigkeit hast du Maßstäbe gesetzt und warst Vorbild für uns alle“, so der Schulleiter.

Den Dankesworten des Schulleiters schlossen sich kreative Beiträge und Geschenke der Fachabteilungen und des Personalrats an.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019