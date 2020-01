Unter 17 Teilnehmern den sechsten Platz belegt

Buchen.Beim Roboterwettbewerb „First Lego League“, der alljährlich für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren ausgeschrieben wird, erreichte das Team der Abt-Bessel-Realschule nach insgesamt vier Juryrunden (Forschungspräsentation, Teamwork, Roboterdesign und Roboterfunktion) den sechsten Platz von insgesamt 17 Teams.

Seit Ende September war die Robotik AG mit dem Bau und der Programmierung des Roboters beschäftigt. Durch die Unterstützung der „Weiss Technolgy Stiftung“ war es erstmals möglich mit den neusten Programmierbausteinen an den Start zu gehen, wodurch die Schüler bereits in der Vorbereitung hoch motiviert waren. Der konstruierte Roboter musste dann am Wettbewerbstag innerhalb von 150 Sekunden einen hochkomplexen Parcours mit unterschiedlichsten Aufgaben absolvieren. In diesem Aufgabenbereich erreichte das Schülerteam mit 305 Punkten sogar den vierten Platz.

Neben dem Roboterparcours mussten die Schüler in der Kategorie „Roboterdesign“ einer hochkarätigen Jury aus Wirtschafts- und Hochschulvertretern die Feinheiten und Programmteile der eigenen Roboterkonstruktion erklären. In einer weiteren „Juryrunde“ mussten die Schüler dann ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, indem sie eine von der Jury vorgegebene Aufgabe nur gemeinsam lösen konnten. Der letzte Teilbereich des Wettbewerbs war die so genannte Forschungspräsentation. Für diese Aufgabe mussten die Schüler bereits im Vorfeld des Wettbewerbs eine innovative Lösung für ein Problem im Zusammenhang mit dem „Bauen der Zukunft“ erarbeiten. Die „ABR-Robotics@Weiss“ präsentierten ihren „Schulhof der Zukunft“ und erreichten mit ihrer Präsentation den vierten Platz.

Durch die Verrechnung der einzelnen Teilbereiche erreichte man in der Gesamtwertung den sechsten Platz, worüber sich Schüler, die Schulleitung und die betreuenden Lehrer Martin Trunk und Gunther Erg sowie die Vorstände der Weiss Technology Stiftung sehr freuten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020