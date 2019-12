Ungeklärtes Fischsterben und der Biber machen dem Verein zu schaffen

Götzingen.Berichte und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Sportfischervereins „Rinschbachtal“. Vorsitzender Christian Gramlich verwies in seinem Jahresbericht auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr mit dem Ausfall des projektierten Events der Theatergruppe des Vereins. Man gehe jedoch davon aus, dass im kommenden Jahr die Tradition wieder fortgesetzt werden kann.

Andererseits beteiligte sich der Verein erstmals aktiv erfolgreich im gastronomischen Bereich des „Getzemer Marktes“. Sehr erfolgreich verlief auch das Hegefischen und dem damit verbundenen Forellenverkauf. Gramlich sprach auch die weniger erfreulichen Aspekte wie Bisamratten- und Biber-Schäden im Bereich des „Nächstweihers“ sowie die teils enttäuschend schwache Teilnahme an Arbeitseinsätzen an, die nun mal zu einem geregelten Vereinsbetrieb gehören.

Nach dem Dank an alle sich aktiv einbringenden Vereinsmitglieder schloss er seinen Bericht mit einem kurzen Ausblick auf die nahe Zukunft und der Hoffnung auf bessere Beteiligung an den Arbeitseinsätzen.

Schriftführer Dirk Klingbeil informierte über die Vereinsaktivitäten. Auch er beanstandete den mangelhaften Arbeitseifer und appellierte um mehr Beteiligung bei künftigen Arbeitseinsätzen. Dank zollte er den Mitgliedern, die sich bei der See- und Grünflächen-Pflege engagiert hatten.

Den Bericht des verhinderten Gewässerwartes erstattete David Ehrenfried. Auch er sprach das Problem bei Arbeitseinsätzen an, ging in dem Bericht aber detailliert auch auf die Themen eines ungeklärten Fischsterbens sowie des durch die „Anwesenheit“ des Bibers erschwerten Bekämpfens der Bisamratte ein. Weiter hatte er zu vermelden, dass wiederholt Brötchen und Brot in größeren Mengen in den Weiher geworfen wurden. Er appellierte, das künftig zu unterlassen beziehungsweise entsprechende Beobachtungen dem Verein zur Kenntnis zu geben.

Einen recht erfreulichen Wirtschaftsbericht präsentierte Kassenwart Jan-Helge Saar der Versammlung. Hermann Ehrenfried, der zusammen mit Georg Schröpfer die Kassengeschäfte überprüft hatte, bestätigte ihm eine tadellose Kassenführung. Kassenwart und Vorstand wurde daraufhin einstimmig Entlastung erteilt.

Bei den turnusgemäß anstehenden Neuwahlen gab es folgendes Ergebnis: Vorsitzender Christian Gramlich, Stellvertreter Dietmar Bechtold, Schriftführer Dirk Klingbeil, Gewässerwart David Ehrenfried, Kassenwart Jan-Helge Saar, Kassenprüfer Hermann Ehrenfried und Georg Schröpfer, Jugendwart Jan Ehrenfried und ihm werden als Assistenten Tom Gramlich und Jendrick Saar zur Seite stehen. Christian Gramlich beschloss diesen Tagesordnungspunkt mit dem Dank an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder für ihr Engagement.

Fischer geehrt

Die Jahreshauptversammlung bot auch den richtigen Rahmen für die vereinsinterne Siegerehrung aus den Hegefischen. Dabei beglückwünschte Gewässerwart David Ehrenfried die erfolgreichsten Petrijünger zu ihrem Anglerglück und überreichte unter dem Beifall der Mitglieder Sachpreise an: im Jugendbereich 1. Paul Hemberger (4650 Gramm), 2. Tom Gramlich (3500 Gramm) und 3. Jendrik Saar (2350 Gramm), sowie bei den Senioren 1. Martin Mosch (5960 Gramm), 2. Andreas Zeitz (4005 Gramm) und 3. Dirk Klingbeil (3800 Gramm).

Seefest als Wunsch

Ortsvorsteherin Daniela Gramlich dankte dem Verein für den Einsatz im Interesse der Dorfgemeinschaft und zollte Anerkennung für die Jugendarbeit. Besonders dankte sie dem Sportangelverein für den wirklich sehr hilfreichen Einsatz beim „Getzemer Markt“ und würde diesen auch in der Zukunft begrüßen. Zudem äußerte sie die Hoffnung, dass es dem Verein gelingen möge, künftig jährlich ein Seefest beim „Nächstweiher“ zu veranstalten.

Im Namen des Rallye-Speed-Clubs dankte Karl Hanifel den Angelfreunden für ihr kurzfristiges Einspringen bei der Bewirtung beim Markt. jm

