Unfallverursacher wird gesucht

Buchen.Ein nicht ganz erfreuliches Wochenende erfuhr ein 64-Jähriger, der am Sonntag einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellen musste. Der Mann hatte seinen Opel Meriva am Vortag zwischen 14 und 20.30 Uhr am Turn-Heinrich-Platz in Buchen abgestellt und fuhr am Abend ohne den Schaden zu bemerken nach Hause.

Rote Lackspuren

Erst am Tag darauf bei Tageslicht konnte er am hinteren linken Eck seines Opels tiefe Kratzer und rote Lackspuren feststellen. Vermutlich war ein anderer Autofahrer mit seinem roten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an seinem Wagen hängen geblieben und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schaden genauer angesehen

Der Unfallverursacher hatte sich vermutlich nach dem Zusammenstoß seinen verursachten Schaden genauer angesehen, da am Opel frische Wischspuren erkennbar waren. Er flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

