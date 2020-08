Unfallflucht auf Parkdeck

Buchen.Auf dem Parkdeck eines Supermarktes in Buchen kam es nach Angaben der Polizei in der vergangenen Woche gleich zu zwei Unfällen, nach denen sich die Verursacher einfach aus dem Staub machten ohne sich um die von ihnen verursachten Schäden zu kümmern.

Schaden bei Rückkehr bemerkt

Am Freitag vergangener Woche stellte eine 24-Jährige ihren Audi gegen 13.45 Uhr im unteren Parkdeck des Supermarktparkplatzes in der Daimlerstraße ab. Als sie um 15 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass die vordere rechte Ecke ihres Stoßfängers beschädigt worden war, so die Polizei.

Ein anderer Autofahrer war wohl an dem Audi hängen geblieben und danach einfach davongefahren. Am Mittwoch kam es dann auf dem gleichen Parkplatz zur nächsten Unfallflucht.

Gegen Skoda gestoßen

Der Wagen einer 31-Jährigen stand im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr ebenfalls auf dem unteren Parkdeck. Ein unbekannter Autofahrer war wohl beim Ein- oder Ausparken gegen den Skoda gestoßen und hatte so für die Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel gesorgt. Anstatt den Schaden zu melden verließ der Unbekannte jedoch die Unfallstelle.

