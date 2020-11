Unfall beim Überholen

Mudau.Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten ereignete sich am Montag gegen 17.45 Uhr bei Mudau. Ein 55-Jähriger war mit seinem Volvo von Mudau in Richtung Steinbach unterwegs und setzte zum Überholen an. Dabei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 52-Jährigen mit seinem Fiat. Es kam zur seitlichen Kollision, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Fahrer des Fiat erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Beim Volvo-Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.11.2020