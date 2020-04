Unbürokratische Hilfe lindert Armut

Der Caritasladen am ehemaligen Bahnwärterhaus versorgt sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen mit günstigen Lebensmitteln. Der Lions Club Buchen unterstützt diese Arbeit mit 1500 Euro.

Buchen. Es ist 11 Uhr an einem Werktag Ende April in Coronazeiten. Im Innenhof des Caritasladens am ehemaligen Bahnwärterhaus in Buchen ist viel los. Männer mit Mund- und Nasenschutzmasken schleppen Kisten, sie laden aus Transportfahrzeugen Lebensmittel aus. Im Laden werden die Waren sortiert und in die Regale eingeräumt. Es gibt in den nächsten zwei Stunden noch viel zu tun, denn um 13 Uhr öffnet der Laden, der nach dem Prinzip der „Tafeln“ organisiert ist.

Bei den Männern mit den Gesichtsmasken handelt es sich um geringfügig Beschäftigte, um Langzeitarbeitslose, die beim Caritasladen eine Arbeitsgelegenheit („AGH“) bekommen und so zum Arbeitslosengeld etwas dazu verdienen können. Andere Helfer sind Hartz IV-Empfänger, die gemeinnützige Tätigkeiten übernehmen. Die ehrenamtlichen Helfer fallen derzeit wegen Corona weitgehend aus, da sie in der Regel zur Risikogruppe der älteren Menschen gehören.

Die Lebensmittel wurden durch Einsatz der Fahrzeuge schon am frühen Morgen in der ganzen Region eingesammelt. Die Fahrzeuge sind dabei bis Bad Mergentheim und bis Miltenberg unterwegs. Gesammelt werden Spenden, die von örtlichen und überregionalen Händlern und Einkaufszentren zur Verfügung gestellt werden. Gespendet werden Lebensmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern, Waren aus Überproduktionen und Fehlabfüllungen.

Berechtigt zum Einkauf sind Menschen, die in finanzieller Not leben. Das Angebot wird dankbar genutzt von Rentnern mit kleiner Rente, von Beschäftigten im Niedriglohnsektor, von einkommensschwachen Familien und von Migranten. Nach einer Bedürftigkeitsprüfung wird ein Berechtigungsausweis erstellt, der bei jedem Einkauf vorzuzeigen ist. Da durch die Coronakrise viele Menschen in Kurzarbeit sind, wird der Kundenkreis voraussichtlich noch zunehmen.

Meinrad Edinger, Geschäftsführer des Caritasverbands für den Neckar-Odenwald-Kreis, erläutert, dass im reichen Deutschland täglich etliche Tonnen Lebensmittel vernichtet werden, obwohl sie noch verzehrfähig sind. Gleichzeitig herrscht bei vielen Menschen Mangel und zunehmend Armut, auch in der hiesigen Region. Einrichtungen wie die Caritasläden oder die „Tafeln“ schaffen Ausgleich: Sie sammeln überschüssige, einwandfreie Lebensmittel und verteilen diese an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Mit ihrer schnellen und unbürokratischen Hilfe lindern diese Einrichtungen die Folgen von Armut und stehen für Solidarität und Mitmenschlichkeit.

Das sind wesentliche Grundwerte, denen sich auch die Lions-Clubs verpflichtet fühlen. So hat der Lions Club Buchen beschlossen, die wohltätige Arbeit des Caritasladens in Buchen durch eine Spende zu unterstützen. Martin Westermann, Präsident des Lions Club Buchen, und Inge Evertz, Vorsitzende des Fördervereins des Lions Club Buchen, überreichten gemeinsam mit weiteren Vorstandsmitgliedern einen Scheck in Höhe von 1500 Euro an Geschäftsführer Meinrad Edinger. Das Kaufland Buchen gab durch Vermittlung von Inge Evertz noch eine Sachspende im Wert von 250 Euro dazu.

Meinrad Edinger und die anwesenden Mitarbeiter waren über diese Spenden hoch erfreut. Ohne Spenden könnten die anfallenden Kosten wie die Unterhaltung der Fahrzeuge, die Miete für den Ladenraum und die sonstigen Nebenkosten nicht geschultert werden. Außerdem müssen vom Caritasladen Lebensmittel wie Öl, Konserven, Nudeln und Reis auch zugekauft werden, da in diesen Sektoren die Spenden der Lebensmittelmärkte nicht ausreichen. Meinrad Edinger wies auch darauf hin, dass es im Neckar-Odenwald-Kreis drei „Tafelläden“ des Caritasverbands gibt. Neben Buchen werden Standorte in Adelsheim und Neckarelz betrieben. „Das ist kein gutes Zeichen und gleichzeitig doch ein gutes Zeichen“, sagt Meinrad Edinger. Es sei kein gutes Zeichen, weil deutlich werde, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Es sei aber andererseits doch ein gutes Zeichen, weil denen, die bedürftig sind, geholfen werden könne. „Die Tafelläden können gleich mehrfach Not lindern“, so Edinger. Neben dem Angebot an günstigen Lebensmitteln könne man Langzeitarbeitslosen eine Arbeitsgelegenheit bieten, sie in eine geregelte Tätigkeit führen und ihnen soziale Kontakte bieten. Ein gutes Zeichen sei es auch, dass es Organisationen wie den Lions Club gibt.

Präsident Martin Westermann betont, dass der Lions Club Buchen seiner sozialen Verantwortung und dem Leitgedanken „We serve“ nachhaltig gerecht werde.

