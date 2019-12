Umbaumaßnahmen auf Ende Juni 2020 verschoben

Hettigenbeuern.Im festlich geschmückten Dorfgemeinschaftshaus verbrachten die örtlichen Vereine ein paar gemütliche, besinnliche Stunden bei der Vorweihnachtsfeier. In diesem Jahr vom Musikverein ausgerichtet, unterstützten die Jungmusiker und die „Heddebörmer Musikanten“ das Fest. Ein Gedichtsbeitrag „Bald ist Weihnachten“ trug Sarah Berres vor.

Der Vorsitzende Matthias Breunig dankte allen für die Unterstützung der Weihnachtsfeier durch Sach- und Geldspenden sowie den zahlreichen Helfern. Nur so sei die Durchführung der Feier möglich.

Wichtiger Bestandteil

Ortvorsteher Norbert Meixner hielt eine kurze Weihnachtsansprache. Er beleuchtete die Weihnachtszeit als „besondere Zeit“ und ging auf die Bedeutung des Festes ein. Er dankte allen Ortschaftsräten und Vereinen des Stadtteiles für ihr Engagement um das Miteinander und hob sie als wichtigen Bestandteil der lebendigen Dorfgemeinschaft hervor. Gemeinsam haben sich alle Aktivposten bemüht, den Stadtteil Hettigenbeuern ein Stück voranzubringen, ihn noch lebens- und liebenswerter zu gestalten. Viele Bürger leisten dazu auf vielfältige Weise einen wichtigen Beitrag, stellte der Ortsvorsteher heraus.

Meixner ging in einem kurzen Ausblick auf die anstehende weitere Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses im nächsten Jahr ein. Da für die sanitären Umbaumaßnahmen das komplette Untergeschoss, der Jugendraum und der Ausschank und Küchenbereich gesperrt werden muss, wurden diese Arbeiten in Absprache mit dem Sportverein auf Ende Juni 2020 verschoben. Zum Thema Dachsanierung und Außenfassade werde der Technische Dezernent der Stadt, Hubert Kieser, die geplante Umsetzung in einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung vorstellen.

Der aktuelle Stand der Zukunftswerkstatt solle auch Anfang 2020 öffentlich im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung vorgestellt werden.

Die Hauptverlosung

Als Höhepunkt der Weihnachtsfeier wurde abschließend die Hauptverlosung durchgeführt. Folgende Hauptgewinner wurden vom Sarah Berres als Glücksfee gezogen: Der erste Preis ging an Liane Breunig, der zweite an Gisela Geier, der dritte an Siegfried Meixner und der vierte an Marius Pföhler. hes

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019