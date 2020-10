Überwältigendes Ergebnis von 28 857 Euro

Endlich wurden sie losgelassen...! Am BGB fand ein Spendenwandertag zur Unterstützung der Neugestaltung der Räumlichkeiten der neuen Cafeteria statt.

Buchen. Die Idee für diese Aktion zum Spendenwandern entstand auf dem letztjährigen SMV-Seminar im November.

Idee der SMV

Die Schüler stellten sich die Frage, inwieweit man die herausragende ehrenamtliche Arbeit des Vereins für gesunde Ernährung (VgE) beziehungsweise des Cafeteria-Teams um Vorsitzende Kieser und ihren zahlreichen Helfern honorieren und unterstützen kann.

Man ging mit der klaren Vorstellung aus dem Gespräch, mit Hilfe eines Spendenwandertags die Neugestaltung der Küche finanziell zu unterstützen. Dieser hätte eigentlich bereits am Ende des letzten Schuljahres stattfinden sollen, musste dann aber aufgrund der Aktualität ausfallen und wurde unter den entsprechend geltenden Bedingungen am 8. Oktober durchgeführt.

Die ganze Schule machte sich im Vorfeld auf die Suche nach Sponsoren, die einen bestimmten Betrag pro gelaufenem Kilometer spenden möchten. Es war schön zu sehen, welche Dynamik sich entwickelte, und welchen Zusammenhalt es am BGB gibt. Die Aktion wurde ein voller Erfolg und war auch für die soziale Interaktion beziehungsweise das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse und der ganzen Schule enorm wertvoll, was man insbesondere nach den letzten, so anders verlaufenden Monaten herbeigesehnt hatte.

Nie für möglich gehalten

Dies mündete in einem überwältigenden, nie für möglich gehaltenen, Ergebnis mit einer Spendensumme von 28 857 Euro.

Dieses Ergebnis zauberte allen Verantwortlichen ein Lächeln ins Gesicht, welches bedauerlicherweise unter den Masken verborgen blieb.

Um zu verdeutlichen, welchen Einsatz die Schüler und ihre Unterstützer auf sich genommen haben, hier noch weitere Zahlen: Alle Klassen zusammen haben es auf etwa 10 000 gewanderte Kilometer gebracht, die 9 b schaffte die meisten Kilometer (Gesamt: 937 Kilometer ) und die 5 d erreichte die höchste Spendensumme. Die SMV und das Cafeteria-Team freuten sich und dankten allen an dieser Aktion beteiligten Menschen.

Erweitertes Angebot

Man freue sich bereits darauf, im Frühjahr 2021 die neue Küche/Cafeteria, zu der jeder beigetragen hat, mit einem erweiterten Angebot nutzen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020