Eberstadt.Der traditionelle Seniorennachmittag in Eberstadt, organisiert vom Ortschaftsrat, fand in diesem Jahr in einem etwas anderen Rahmen statt. Normalerweise trifft sich das Gremium alljährlich am 6. Januar zu einem gemütlichen Beisammensein in der Sporthalle mit den Senioren und stellt ein Programm auf die Beine.

Jahresrückblick, Andacht, Auftritte des Gesangvereins und der Musikkapelle, Kuchenbuffet und Essen sowie verschiedene Beiträge und das interessante Miteinander hatten bisher immer diesen Nachmittag verschönert und den Beteiligten große Freude bereitet. Aufgrund der Pandemie konnte diese Veranstaltung natürlich nicht stattfinden, also ließ sich der Ortschaftsrat etwas einfallen. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln machten sich die Mitglieder auf den Weg und brachten den knapp hundert Senioren eine Kleinigkeit vorbei. Die Freude der älteren Einwohner von Eberstadt machte deutlich: Die Überraschung war gelungen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.01.2021