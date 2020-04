Über 700 Heimatbriefe werden in Deutschland und in die Welt versandt

Hettingen.In Sekundenbruchteilen jagen heute in der digitalen Welt Nachrichten rund um den Erdball. Da stellt sich die Frage: Ist es heute noch zeitgemäß, dass man Briefe schreibt, überhaupt einen Heimatbrief, wie dies der Heimatverein Hettingen nun zum einundfünfzigsten male getan hat? Die Frage ist mit einen ganz klaren „Ja“ zu beantworten, denn der Heimatbrief ist die Nahtstelle zwischen den Auswärtigen Hettingern und der Heimat. Hier erhalten sie die wichtigsten Nachrichten, erfahren was sich so alles im vergangen Jahr in der Heimatgemeinde ereignet hat.

Die über 700 auswärtigen Hettinger, die teils in Amerika, Afrika , Asien Europa und in allen Teilen Deutschlands wohnen, bekommen den Heimatbrief kostenlos zugesandt – und das nun schon ein halbes Jahrhundert lang. „Da geht einem das Herz auf beim Lesen, da riecht man förmlich wieder Heimatluft“, so und ähnlich lauten viele Rückantworten an den Heimatverein , die meistens mit einer ordentlichen Spende verbunden sind. Bisher haben fünf Schriftleiter, alle allein in Eigenverantwortung den Heimatbrief verfasst. So zeichnete Willi Kirchgeßner für die Ausgaben eins bis fünf, Altbürgermeister Karl Knühl für sechs bis 18 und nach dessen Tode erstellte nach seinen Vorgaben die Enkelin Susanne Raab die Nummer 19, während dann Karl Mackert 20 bis 39 den Heimatbrief verfasste. Der Vorsitzende des Heimatvereins Gundolf Scheuermann ist seit der Nummer 40 bis dato der Verfasser des Heimatbriefs und hat mit der einundfünfzigsten Ausgabe wieder ein Werk von bleibenden Wert geschaffen. Die drucktechnische Ausarbeitung und Layout lag in den Händen von Ludwig Müller Jun..

Der in 16 Rubriken unterteilte Heimatbrief beginnt mit dem obligatorischen Grußwort des Vorsitzenden Gundolf Scheuermann. Über Aktuelles wird in der Rubrik vom Kindergarten St.Odilia berichtet sowie auf das bevorstehende Fest der Pfarrgemeinde 300 Jahre Odilienkult am Sonntag, 5.Juli, in Hettingen hingewiesen. Die Jubiläen, wie runde Geburtstage, Ehejubiläen und über die Treffen der Jahrgänge wird im Detail berichtet. Die Aktivitäten des Heimatvereins im vergangenen Jahr werden sehr ausführlich dargestellt, so wird auch über die Sonnenuhr – ein Geschenk des Heimatvereins an die Bürgerschaft anlässlich seines 50-jährigen Bestehens – berichtet. In den Nachrichten von der Pfarrgemeinde wird neben dem Odilientag, auch die 50 jährige Organistentätigkeit von Eckehard Kirchgeßner gewürdigt. Breiten Raum nehmen die Nachrichten von der politischen Gemeinde ein, zum Beispiel von der Kommunalwahl mit Wechsel im Amt des Ortsvorstehers von Volker Mackert auf Timo Steichler oder das Projekt Seniorenheim in der Dorfmitte.

In den Vereinsnachrichten wird über die Aktivitäten der Hettinger Vereine berichtet so über den FC Viktoria,, die Freiwillige Feuerwehr das Deutsche Rote Kreuz, die DLRG- Gruppe, den Musikverein, den Schützenverein, die FG „Hettemer Fregger“ sowie über das Eiermann- Magnani-Museum. Veränderungen in der Geschäftswelt, sonstige Veranstaltungen und Hettinger Persönlichkeiten werden im Heimatbrief ebenso beleuchtet, wie die Jahre 1749 bis heute in einem historischen Rückblick.

Mit dem Gedenken an die Vereinstoten und Neueintritte sowie die namentlich genannten hochherzigen Spender des Heimatvereins und dem Dank an die vielen Mitstreiter und Helfer schließt der 51. Heimatbrief, der in der Bäckerei Slepkowitz, der Volksbank Franken, der Bezirkssparkasse, Kaufhaus Kuhn, und Quellenapotheke käuflich erworben werden kann. KM

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020