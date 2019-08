Über 5000 Euro für Bedürftige

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Frühjahr fand im Dekanat Mosbach-Buchen die jährliche Sonderkollekte für den Kinderhilfefonds Neckar-Odenwald statt. Mit der Spende vieler Gläubigen in den Seelsorgeeinheiten des ganzen Dekanates Mosbach-Buchen in Höhe von 5016,05 Euro können nun viele bedürftige Kinder im Dekanat unterstützt werden. Im Namen der Kinder, die dadurch Hilfe erhalten, dankte Dekan Balbach allen Spendern. Der Kinderhilfefonds wurde beim dreitägigen Dekanatsfest am 28. Mai 2011 durch das Dekanat Mosbach-Buchen und den Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis ins Leben gerufen. . Die Seelsorgeeinheiten tragen durch eine jährliche Sonderkollekte zur finanziellen Unterstützung bei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019