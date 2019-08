Über 48 Tonnen am Schwerlastkran

Mit einem Schwerlastkran und zwei Tiefbett-Sattelschleppern zu je zweimal vier Achsen hat eine Spedition die beiden alten Transformatoren aus dem Umspannwerk bei Hettingen abgeholt.

Buchen. Spektakulär mutete der Abtransport von zwei Transformatoren aus dem Umspannwerk bei Hettingen am Mittwochvormittag an. Das Unternehmen „Netze BW“, eine Tochterfirma der EnBW, ließ die über 40 Jahre alten elektrischen Geräte am Mittwoch von einer Spezialspedition aus Pfreimd in der Oberpfalz abtransportieren.

48,5 Tonnen wiegt ein Transformator. Deshalb musste das beauftragte Unternehmen einen Schwerlastkran einsetzen, um die technischen Geräte umzuheben. Zunächst wurden die beiden Transformatoren am Umspannwerk bei Hettingen einzeln auf einen Selbstfahrer-Sattelschlepper gehoben und mit diesem zur Zufahrt bei der Gärtnerei Röckel-Kaletta gebracht. Während dieser beiden Aktionen musste die Hettinger Straße kurzzeitig gesperrt werden. Das hinderte allerdings einzelne Autofahrer nicht daran, die Sperrung zu ignorieren und sich an den Mitarbeitern der Spedition vorbei ihren Weg zu suchen. Von dem Selbstfahrer-Fahrzeug hob der Kran die Transformatoren auf die Sattelschlepper. Mit diesen wurden die schweren Geräte nach Maxhütte-Haidhof im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf gebracht. Dort werden sie zerlegt und das Material soweit möglich wiederverwertet.

Vorbereitung auf Energiewende

Wie Jörg Busse, Pressesprecher des Unternehmens „Netze BW“ erläuterte, werde das Umspannwerk bei Hettingen derzeit für vier bis fünf Millionen Euro erneuert. Das an der Landesstraße 522 zwischen Hettingen und Buchen gelegene Werk versorge seit dem Jahr 1971 die Region mit Strom. Allmählich laufe die Nutzungsdauer der Geräte ab. Außerdem bereite man sich mit dieser Maßnahme auf die Folgen der Energiewende vor.

Nach den Worten von Jörg Busse wird die 110-Kilovolt-Freiluft-Schaltanlage bei Hettingen seit dem Herbst 2018 komplett modernisiert. Unter anderem seien die beiden Transformatoren ausgetauscht worden. Diese transformieren den Strom von 110 000 Volt (Hochspannung) auf 20 000 Volt (Mittelspannung). Die Arbeiten fanden bei laufendem Betrieb statt, so dass die Maßnahmen keine Auswirkungen auf die Stromversorgung der Verbraucher hatten.

Damit dies möglich war, hatte das Montageteam zunächst ein Provisorium aufgebaut, das den Betrieb der Anlage während der Umbauphase sicherstellte. Ebenso wurden die alten Abspannportale – also die Konstruktion, an der die 110-Kilovolt-Freileitung ins Umspannwerk eingeführt wird – abgebaut und ein neues Abspannportal errichtet.

Auch die komplette 110-Kilovolt-Schaltanlage mit ihren Leistungsschaltern und Sammelschienen steht mittlerweile nicht mehr. Die neuen Trafos wurden bereits im Juni angeliefert, die alten am Mittwoch abgeholt. Die Bauarbeiten im Umspannwerk sollen im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

25 000 Umspannstationen

In Umspannwerken (UW) wie das in Hettingen wird Strom von Hochspannung (110 000 Volt oder kurz: 110 kV) auf Mittelspannung (überwiegend 20 000 Volt oder 20 kV) transformiert. Das Hochspannungsnetz der „Netze BW“ verbindet insgesamt über 230 UW; diese liegen fast ausschließlich in Baden-Württemberg. Die Mittelspannungsleitungen bilden das Rückgrat der lokalen Stromversorgung. Neben den bereits erwähnten 20 kV können sie je nach Entfernung der zu versorgenden Gebiete auch mit 30 kV oder zehn kV betrieben werden. In über 25 000 Umspannstationen im Versorgungsgebiet der „Netze BW“ wird der Strom von der Mittelspannung auf die für den Betrieb von Ortsnetzen notwendige Niederspannung von 400 Volt transformiert. Von diesen Stationen führen die Leitungen schließlich zu den Anschlüssen in Haushalten und Betrieben. mb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019