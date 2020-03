Über 20 Jahre zuverlässig

Hettingen.In einer kleinen Feierstunde verabschiedete der Schulträger, vertreten durch den Beigeordneten der Stadt Buchen Benjamin Laber und Bernhard Ackermann als Personalvertretung, Marianne Schmitt aus dem städtischen Dienst. Beigeordneter Laber skizzierte kurz die Einsatzorte von Marianne Schmitt, die 1997 zunächst in der Grundschule und Musikschule in Buchen und dann ab 2000 an der Baulandschule Hettingen als Reinigungskraft eingesetzt war. Der Beigeordnete dankte namens der Stadt für die über 23-jährige zuverlässige Tätigkeit und überreichte Marianne Schmitt einen Blumengruß und ein Präsent der Stadt. Namens der Personalvertretung bedankte sich Bernhard Ackermann für die Kollegialität und übereichte ebenfalls ein Präsent.

Rektor Joachim Köpfle von der Baulandschule bescheinigte namens des Kollegiums und der Schulfamilie der nun in den Ruhestand gehenden Raumpflegerin zuverlässiges Wirken . Köpfle dankte und überreichte ein Präsent und wünschte für den nun beginnenden Ruhestand alles Gute. KM

