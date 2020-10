Über 100 Buchener machten bei der Umfrage mit

Neckar-Odenwald-Kreis.Alle zwei Jahre fragt der Fahrradclub Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Radfahrer in ganz Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit der Städte und Gemeinden bestellt ist. Der diesjährige Themenschwerpunkt ist das Radfahren in Zeiten von Corona.

Eine Zwischenbilanz für den Neckar-Odenwald-Kreis zeigt: Für Buchen wurde bereits über 100 Mal abgestimmt. Buchen ist damit in der Wertung. Andere Gemeinden haben bisher nur einzelne Votings.

Rebecca *Peters*, stellvertretende ADFC-Bundesvorsitzende, sagt: „Corona hat auf einen Schlag viele Menschen zum Radfahren gebracht, die das noch nie oder lange nicht mehr gemacht haben. Uns interessiert sehr, wie diese Neuaufsteiger das Radfahren wahrnehmen. Macht es Spaß? Ist es Stress? Was muss verbessert werden? Die Einschätzungen der routinierten Radfahrer sind natürlich genauso wichtig. Je mehr Leute beim ADFC-Fahrradklima-Test mitmachen, desto besser! Je vielstimmiger die Rückmeldungen sind, desto klarer kann eine Kommune einschätzen, wo sie noch besser und einladender zum Radfahren werden kann.“

Konzept soll Klarheit schaffen

Die Stadt Buchen hat in ihrer jüngsten Sitzung die Erstellung eines Radwegekonzeptes in die Wege geleitet, in welches auch die Ergebnisse der ADFC-Umfrage einfließen sollen. Ein Ingenieurbüro soll bestehenden Fahrradwege an den innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen überprüfen und Verbesserungsmöglichkeiten vorschlagen. Der Gemeinderat will sich dann über weitere Maßnahmen beraten, wenn die Ergebnisse vorliegen. Bei den 27 Fragen des Fahrradklimatests geht es darum, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt in Zeiten von Corona das Fahrradfahren besonders fördert. Damit fundierte Ergebnisse erzielt werden können, müssen pro Stadt mindestens 50 Teilnahmen vorliegen. Bei größeren Städten sind mindestens 75 beziehungsweise 100 Abstimmungsergebnisse nötig.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.10.2020