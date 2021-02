Neckar-Odenwald-Kreis.Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) gestalten am Donnerstag, 4. Februar, ein Webinar zum Thema „Vier Trümpfe für Innovation. Kooperationsmöglichkeiten mit der DHBW“.

Von Zusammenarbeit profitieren

Zielgruppe sind Unternehmen, die sich für eine Zusammenarbeit mit der DHBW interessieren und von den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Hochschule profitieren wollen. Die Forschung an den Standorten der DHBW findet überwiegend kooperativ statt, also in Zusammenarbeit mit Unternehmen.

Zu bestimmten Forschungsgebieten haben sich Kompetenzzentren an der DHBW gebildet. Vier davon werden im Webinar vorgestellt werden: An der DHBW Mannheim gibt es die Kompetenzzentren Brennstoffzellen/Elektromobilität und additive Fertigung/3-D-Druck.

Fokus auf Industrie 4.0

Im Kompetenzzentrum Fertigungs- und Informationsmanagement der DHBW Mosbach fokussiert sich das Living-Lab auf den Bereich Industrie 4.0 in einer Simulationsfabrik. Am Campus in Bad Mergentheim wird im Swarm-Lab des Kompetenzzentrums Intelligente Systeme in Produktion und Logistik (ISPL) im Kontext von Künstlicher Intelligenz geforscht.

