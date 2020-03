Trotz Grippeproblemen wieder ein Top-Ergebnis erzielt

Buchen.Die Buchener Streetdancer starteten erfolgreich in die WM-Qualifikation. Dreimal wurden sie in Pforzheim Süddeutscher Meister und zweimal Vize-Meister.

Die Qualifikationen für die Streetdance-Weltmeisterschaften 2020 im Rahmen der UDO (United Dance Organisation/Sitz in Cardiff, UK) haben am Samstag im Congress Centrum Pforzheim (CCP) mit den Süddeutschen Meisterschaften (SDM) im Streetdance begonnen.

Zunächst schien der Wettbewerb durch die Grippewelle unter keinem guten Stern zu stehen: so fielen drei Buchener Tänzer wegen Influenza aus, zwei Duos konnten deshalb nicht antreten und die Choreografie, die bei der Gruppe „X-Ception“ für zwölf Tänzer angelegt war, konnte nur von elf präsentiert werden, während die „Next-Level“-Choreografie von 14 anstatt von 16 getanzt werden musste. 16 Tänzer sind es mittlerweile bei „Next Level“, da die Gruppen „Next Level“ und „Zzyzx“ zusammengelegt wurden und ab 2020 als „Next Level“-Mega-Crew in die Qualifikationen geht.

Und das haben die Tänzer zusammen mit allen anderen Buchener Hiphoppern trotz Grippeproblemen mit großem Erfolg gemeistert: sieben Mal wurden sie entweder als siegreiches Team oder in den Kategorien Solo beziehungsweise Duo auf das begehrte Siegertreppchen gerufen.

Insgesamt nahmen 68 Teams aus dem gesamten süddeutschen Raum, einschließlich dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie aus der Schweiz und Österreich am Wettbewerb teil. Die Streetdance-Meisterschaften der UDO sind in verschiedene Kategorien unterteilt: in Team, Solo und Duo. Jede Kategorie ist wiederum in Altersklassen und jede Altersklasse in drei Leistungsstufen (Beginners/Intermediate/Advanced) eingeteilt. Diese Differenzierungen garantieren einen beispielhaft fairen Leistungsvergleich.

Mit zwei Teams vertreten

Buchen war dieses Mal mit zwei Teams, sechs Soli und vier Duos vertreten: „next level“ trat in Ü 18/Advanced und „X-Ception“ in U 14/Intermediate an. Beide Crews besitzen mittlerweile soviel Wettbewerbserfahrung, dass sie die Herausforderungen der SDM mit Zuversicht und freudiger Gespanntheit angingen – lediglich das krankheitsbedingte Fehlen dreier Tänzer ließ eine gewisse Skepsis gegenüber der Jurybewertung aufkommen: fällt das Fehlen der Tänzer negativ auf? Während alle Team-Präsentationen im Großen Saal des CCP stattfanden, wurden die 103 Solo- und 53 Duo-Auftritte auf beide Säle verteilt. Die Buchener waren also in beiden Sälen vertreten. Die Spannung war ihnen buchstäblich ins Gesicht geschrieben und die Gedanken wanderten zwischen den Sälen.

Schließlich gab es bereits am Vormittag die ersten Siegesmeldungen: Daniel Jakob (X-Ception), der zum ersten Mal den Solo-Wettbewerb wagte, wurde bei U 16/Beginner auf Anhieb Süddeutscher Meister, auch Moses Schäfer (Next Level) ertanzte sich bei U16/Novice den Titel Süddeutscher Meister und sein Bruder David Schäfer wurde bei U 10 /Novice mit Platz zwei Süddeutscher Vize-Meister. Eine Grippe gerade einigermaßen überstanden, schaffte es Max Wisner (Next Level) bei U 18/Intermediate trotzdem auf Platz vier.

Diese hervorragenden Botschaften beflügelten alle, deren Auftritt noch bevorstand. Den erfolgreichen Vormittag rundeten dann noch die Duos Gabriela Lindegrün und Victoria Binfet bei U 12/Novice mit Platz vier und Selina Krehl und Jenny Jakob ebenfalls U 12/Novice mit Platz fünf ab. Am Nachmittag setzte sich die Buchener Erfolgsserie fort: das Duo Nico Steiner und Daniel Römer wurden bei Ü 18/Novice mit Platz eins Süddeutscher Meister. „X-Ception“ belegte – trotz krankheitsbedingten Ausfalls einer Tänzerin – Platz zwei und wurde damit Süddeutscher Vize-Meister. Schließlich wurde die Performance von „Next Level“ – obwohl ein Tänzer und eine Tänzerin wegen Grippe ausfielen – mit Platz drei honoriert.

Damit haben sich alle Buchener Wettbewerbsteilnehmer für die Deutsche Meisterschaft am 2. Mai in Pforzheim qualifiziert und sind damit der Teilnahme an der UDO-Weltmeisterschaft im August in Blackpool/England einen Schritt näher gekommen. vs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020