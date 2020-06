Trauerhallen stehen zur Verfügung

Buchen.Die Corona-Verordnung hatte auch Auswirkungen auf Trauerfeiern, Beerdigungen und Beisetzungen, die nur noch im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden durften. Nun tritt zum 1. Juli die neue Corona-Verordnung mit einigen Lockerungen in Kraft. Trauerfeiern, Beerdigungen und Beisetzungen unter freiem Himmel sind ab 1. Juli ohne eine generelle Obergrenze der Anzahl an teilnehmenden Personen möglich. Grundsätzlich gilt aber nach wie vor, dass Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen oder die Symptome einer Infektion aufweisen, nicht an einer Bestattung teilnehmen dürfen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. Desinfektionsmöglichkeiten bestehen. Wenn möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen einzuhalten die nicht in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben. Auch die städtischen Trauerhallen stehen ab sofort wieder für Trauerfeiern zur Verfügung. Zu beachten ist aber, dass keine der ortsansässigen Trauerhallen bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter ausreichend Raum für eine große Trauergemeinde bieten kann. Hier wird es nach wie vor Beschränkungen geben. Markierungen auf dem Boden sollen die Einhaltung der Abstandsregeln ermöglichen .

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.07.2020