Tour führt nach Watterbach

Buchen.Der Odenwaldklub, Ortsgruppe Buchen, wandert am Sonntag, 13. Oktober, von Ernsttal durchs Dörnbacher Tal nach Watterbach mit einer Wanderpause im Gasthaus „Zur Einkehr“. Der Rückweg führt über Ottorfszell an der Gabelbach entlang zurück nach Ernsttal. Die Strecke ist 19,3 Kilometer lang und es sind zirka 300 Höhenmeter zu überwinden. Treffpunkt ist am Odenwaldklubheim um 9.30 Uhr. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Zur Wanderpause in der Gaststätte ist bis Freitag, 11. Oktober, per Mail an mail@odenwaldklub-buchen.de oder Telefon 06281/5540860 eine Anmeldung erforderlich. Es führt Harald Ackermann.

