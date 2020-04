„Tolles Ergebnis“ in Buchen erreicht

Buchen.517 Spendenwillige sind in der vergangenen Woche an insgesamt vier Tagen zu der Stützpunktblutspende in die Stadthalle Buchen gekommen. Der DRK-Ortsverein Buchen freut sich über dieses „tolle Ergebnis“.

495 Blutkonserven

In Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen konnten insgesamt 495 Blutkonserven befüllt werden. Unter allen Spendern befanden sich 46 Erstspender. Besonders in Zeiten von Corona, zeigt dies laut DRK die außerordentliche Solidarität der Bevölkerung.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020